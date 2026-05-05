امام جمعه دشتستان: گردشگری و صنایع دستی در شهرستان حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح صبح سه شنبه در بازدید از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دشتستان بر ضرورت معرفی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود شهرستان در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دشتستان از ظرفیت‌های غنی و کم‌نظیری برخوردار است که متأسفانه تاکنون آنچنان که شایسته است به جامعه معرفی نشده است. باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این سرمایه‌های ارزشمند را برای رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی به کار گرفت.

امام جمعه دشتستان همچنین بر لزوم حمایت از هنرمندان صنایع دستی و برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد.

در این بازدید، گزارشی جامع از فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان دشتستان در عرصه گردشگری و صنایع دستی ارائه شد.

مسئولان میراث فرهنگی به تشریح توانمندی‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی منطقه پرداخته و بر لزوم توجه بیشتر به این بخش برای توسعه پایدار تأکید کردند.