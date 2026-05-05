تاکید بر استفاده از فضاهای فرهنگی همدان؛ پاتوق هنرمندان تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی سه شنبه در نشست هماندیشی با هنرمندان نمایش با اشاره به شرایط خاص کشور بر ضرورت انسجام، گفتوگو و تقویت جریان نقد و آموزش در حوزه تئاتر تأکید و گفت: سال گذشته با وجود استفاده دشمن از کلیدواژههای زیبا قدمبهقدم اهداف و رویکردهای پلیدشان بیش از پیش آشکار شد.
وی با بیان اینکه تجمعات به معنای نداشتن دغدغه معیشتی نیست، افزود: باورهای اعتقادی، دینی و کلامی ما روشن و مشخص است.
جوادی با یادآوری درگذشت برخی از فعالان خانواده تئاتر از جمله نصرالله عبادی، محسن پورقاسمی و مرتضی تحصیلی بیان کرد: این هنرمندان با روحیهای صمیمی، بیادعا و گرم در مسیر هنر تئاتر نقشآفرین بودند.
وی واقعگرایی و واقعبینی را از ضرورتهای تئاتر شهرستان دانست و گفت: انسجام انجمنها موضوعی مهمی است که باید آن را غنیمت شمرد و آسیبشناسی در حوزه شناخت مخاطب و تقویت رویکردهای فرهنگی از جمله ضرورتهای امروز است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به اهمیت سازماندهی و «نذر فرهنگی» و برگزاری جلسات مستمر اظهار کرد: اختلاف سلیقه طبیعی است اما در شرایط خاص امروز نیز شاهد رشد بودیم همانگونه که در دوران هشتساله جنگ نیز زندگی و فعالیت فرهنگی جریان داشت.
جوادی با بیان اینکه زیرساختهای فرهنگی استان نسبت به گذشته توسعه یافته است، افزود: تا سال ۱۳۸۰ تنها تالار فجر در استان وجود داشت اما امروز ۱۷ مجتمع فرهنگی و سینمایی و سه پلاتو در اختیار داریم.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری از این ظرفیت تصریح کرد: همه داشتهها هنوز به کیفیت مطلوب نرسیده و مهمترین دغدغه کماستفاده ماندن این فضاها و حضور نداشتن هنرمندان است که باید پاتوقهای هنری شکل بگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با اشاره به فعالیت گسترده فضاهای فرهنگی در استان گفت: حدود ۵۰ هزارمترمربع فضای فرهنگی و هنری در اختیار داریم و باید از این ظرفیت برای ارتقای هنر نمایش بهره ببریم.
وی در ادامه جشنواره تئاتر فجر را یکی از شاخصهای مهم رشد و پیشرفت این حوزه دانست و گفت: بخش قابل توجهی از هزینههای فرهنگی در جشنواره تئاتر صرف میشود.
جوادی گفت: هیچ بخشنامهای برای محدودیت تئاتر یا تجمعات فرهنگی وجود ندارد و باید با همت هنرمندان مسیر فعالیتها آغاز و تقویت شود.
