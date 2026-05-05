به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰۰ کسب و کار و برند داخلی در نامه‌ای به رئیس جمهور و دولت خواستار تقویت سکوهای بومی شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است؛

امروزه، بیش از هر زمان دیگری، پویایی اقتصاد دیجیتال، معیشت میلیون‌ها نفر از هموطنان و همچنین جریان اطلاع‌رسانی، به پلتفرم‌ها و سکوهای فضای مجازی داخلی گره خورده است. این بسترها، دیگر صرفاً یک فضای ارتباطی ساده نیستند؛ بلکه در درجه نخست شریان‌های حیاتی هزاران کسب‌وکار جهت ارائه خدمات، بازاریابی و کارآفرینی به شمار می‌روند و در کنار آن، بستر اصلی فعالیت رسانه‌ها، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های خبری محسوب می‌شوند. این فضا، کانون اصلی تداوم حیات اقتصادی، شغلی و رسانه‌ای بخش بزرگی از جامعه است.

با این وجود، زیرساخت‌های فنی این سکوها در سال‌های اخیر با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه بوده و آن‌گونه که شایسته است، مورد حمایت ساختاری نهادهای ذی‌ربط قرار نگرفته‌اند. تداوم این کاستی‌ها در شرایط عادی مانعی بر سر راه توسعهٔ کسب‌وکارها و جریان آزاد اطلاعات است، اما در شرایط حساس کنونی، می‌تواند به بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر در چرخهٔ اقتصاد کشور و به خطر افتادن پایداری کسب‌وکارها و رسانه‌ها منجر شود. عدم تقویت زیرساخت‌های ملی، مستقیماً حیات کسب‌وکارهای خرد و کلان و در پی آن، فعالیت پایگاه‌های خبری و صفحات رسانه‌ای را تهدید می‌کند.

سکوهای بومی، ابزارهای بنیادین رشد اقتصادی، توسعهٔ اجتماعی و تضمین استقلال دیجیتال کشور هستند. حمایت اصولی و زیرساختی از این سکوها دستاوردهای زیر را به همراه خواهد داشت:

- توسعه و رونق کسب‌وکارهای خرد و کلان و تضمین پایداری فعالیت فعالان اقتصادی

- بسترسازی برای فعالیت مستمر رسانه‌ها، تولیدکنندگان محتوا و تسهیل جریان اطلاع‌رسانی شفاف

- ارائهٔ خدمات و ابزارهای یکپارچهٔ مالی، ارتباطی و زیرساختی به تمامی فعالان فضای مجازی

- صیانت از داده‌های ملی و حفظ امنیت اطلاعات کاربران در داخل مرزهای کشور

- تأمین حق دسترسی پایدار مردم به زیرساخت‌های خدماتی، ارتباطی و محتواییِ متعلق به خودشان

بر این اساس، از دولت محترم و تمامی نهادهای مسئول تقاضا داریم حمایت عملی، زیرساختی و هدفمند از سکوهای فضای مجازی داخلی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. این حمایت می‌بایست از سطح رویکردهای اعلامی فراتر رفته و در قالب سیاست‌گذاری‌های دقیق، تخصیص منابع و توسعهٔ زیرساخت‌های فنی تجلی یابد.

هر گامی که در جهت توسعه و مدیریت هوشمند فضای مجازی بومی برداشته شود، اقدامی راهبردی در راستای تأمین امنیت اقتصادی و شغلی و به دنبال آن، تضمین امنیت روانی و اجتماعی میلیون‌ها ایرانی است. فعالان اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارها و اصحاب رسانه، آمادگی کامل خود را برای هم‌افزایی با نهادهای مسئول اعلام می‌دارند؛ مشروط بر آنکه حاکمیت نیز با تأمین و تقویت زیرساخت‌های لازم، پشتیبان و تضمین‌کنندهٔ این مسیر باشد.

امضاکنندگان:

۱. زینب دولتی مدیر مرکز نوآوری مُدسا

۲. علی اکبر راهبر کسب و کار (مرکز طراحی و مشاوره حرکت)

۳. یاسر محدثی راهبر کسب و کار (برند و فروشگاه اینترنتی یاسر خسرو)

۴. محمد نگینی‌پور خبرنگار

۵. محمدرضوانیان مدیر برند و فروشگاه اینترنتی سما

۶. امیراحمد حبیبی فعال حوزه هوش مصنوعی

۷. حجازی برند و فروشگاه اینترنتی ترنج

۸. جلادتی برند و فروشگاه اینترنتی کارینو

۹. معصومی برند و فروشگاه اینترنتی ماه تی تی

۱۰. صافی زاده و اعلمی مدیران برند و فروشگاه اینترنتی آی بَن

۱۱. آقاسید یوسف برند و فروشگاه اینترنتی ماهک

۱۲. خدایاری برند و فروشگاه اینترنتی گلوریا

۱۳. اردستانی برند و فروشگاه اینترنتی سلین

۱۴. سعیدی برند و فروشگاه اینترنتی زها

۱۵. خلجی برند و فروشگاه اینترنتی تی تی

۱۶. چرمی برند و فروشگاه اینترنتی پرنیان دخت

۱۷. اصفهانی برند و فروشگاه اینترنتی دینا

۱۸. فرهادی برند و فروشگاه اینترنتی مهلا

۱۹. پرموسی برند و فروشگاه اینترنتی پریاس

۲۰. کرباسیان برند و فروشگاه اینترنتی ساعده

۲۱. سبز چهره برند و فروشگاه اینترنتی بهارناز

۲۲. یوسفی برند و فروشگاه اینترنتی مهرنگار

۲۳. احتشامی برند و فروشگاه اینترنتی شکوه حجاب

۲۴. دافعیان برند و فروشگاه اینترنتی هدهد

۲۵. سعیدی برند و فروشگاه اینترنتی حجاب برتر جباری

۲۶. عربی برند و فروشگاه اینترنتی آیه

۲۷. دانشمند برند و فروشگاه اینترنتی خاتون

۲۸. کیائی برند و فروشگاه اینترنتی مهسیس

۲۹. ارونی برند و فروشگاه اینترنتی سانی کیدو

۳۰. اسحاقی برند و فروشگاه اینترنتی سی آرت

۳۱. حیدری برند و فروشگاه اینترنتی زینب حیدری

۳۲. کاظمی برند و فروشگاه اینترنتی چکاوک

۳۳. جمال نصیری پادکست رادیو مناهج

۳۴. ایوتین برند و فروشگاه اینترنتی پرنسا

۳۵. موحدی نیا برند و فروشگاه اینترنتی مامان دکتر

۳۶. همتی برند و فروشگاه اینترنتی کوثر

۳۷. بابایی برند و فروشگاه اینترنتی آفره دخت

۳۸. گلرو مفرد برند و فروشگاه اینترنتی سه گل

۳۹. احمدی مدیر رسانه انقلاب ما

۴۰. مدیری مدیر رسانه میکس

۴۱. حریر عادلی برند و فروشگاه اینترنتی حریرگالری

۴۲. خرسندیان آکادمی نوجان

۴۳. خراسانی برند و فروشگاه اینترنتی مریم

۴۴. حاجی باقر برند و فروشگاه اینترنتی ودیعه حجاب

۴۵. محسنی برند و فروشگاه اینترنتی ملیکه

۴۶. نمازی برند و فروشگاه اینترنتی یاس

۴۷. حاجوی برند و فروشگاه اینترنتی اطهر

۴۸. کارشی برند و فروشگاه اینترنتی نارا

۴۹. نوری برند و فروشگاه اینترنتی میم نوری

۵۰. طاهری برند و فروشگاه اینترنتی رمانه

۵۱. مهرناز خسروی برند و فروشگاه اینترنتی بانوی بازرگان

۵۲. دانشور برند و فروشگاه اینترنتی قیچی

۵۳. موسوی برند و فروشگاه اینترنتی اختصاصی نوجوان آیه،مشهد

۵۴. بیگی برند و فروشگاه اینترنتی پری یاس

۵۵. مرضیه اکبری برند و فروشگاه اینترنتی مرضیه اکبری

۵۶. رضاییان برند و فروشگاه اینترنتی دثار

۵۷. صالحی برند و فروشگاه اینترنتی ماریا

۵۸. تاجگردن برند و فروشگاه اینترنتی دورا

۵۹. میرکمالی برند و فروشگاه اینترنتی مکنون

۶۰. موسوی برند و فروشگاه اینترنتی نوردخت

۶۱. جوانه محسنی برند و فروشگاه اینترنتی خاطره

۶۲. عابدینی برند و فروشگاه اینترنتی مایاپوش

۶۳. پاسدار برند و فروشگاه اینترنتی جوانه مشهد

۶۴. موسوی برند و فروشگاه اینترنتی آهوان

۶۵. ملاصادقی برند و فروشگاه اینترنتی میسا

۶۶. بیگی برند و فروشگاه اینترنتی پری یاس

۶۷. علی نصیری کیا مدیر خیریه سایه مهر رضوی

۶۸. حسینی مدیر پادکست تلنگر

۶۹. رضا حاتمی وفا مدیرگروه رسانه‌ای رسانا

۷۰. عباس اینانلو مدرس فضای مجازی

۷۱. محمد بیدخوری مدیر گروه رسانه‌های اجتماعی گندم

۷۲. حسین جریان پور مدیر گروه رسانه‌ای نگاره

۷۳. محمدی برند و فروشگاه اینترنتی اسما کالکشن

۷۴. نادعلی برند و فروشگاه اینترنتی نادعلی

۷۵. نداف برند و فروشگاه اینترنتی طرح اسلیمی

۷۶. نجیبا برند و فروشگاه اینترنتی تسنیم

۷۷. رازبانی برند و فروشگاه اینترنتی آریاپرند

۷۸. عابدینی برند و فروشگاه اینترنتی مادلی

۷۹. موسوی برند و فروشگاه اینترنتی ریحان

۸۰. موسوی برند و فروشگاه اینترنتی حورامد

۸۱. محمودی برند و فروشگاه اینترنتی لیمید

۸۲. عبداله زاده آرانی فعال حوزه فناوری اطلاعات

۸۳. مدید برند و فروشگاه اینترنتی آفتابگردون

۸۴. شریفی برند و فروشگاه اینترنتی جی ان ام

۸۵. سلطانی برند و فروشگاه اینترنتی آموزشی عکس بانو

۸۶. مصطفی زارع فروشگاه اینترنتی جنان

۸۷. طهماسبی برند و فروشگاه اینترنتی پنبه

۸۸. بروجلی برند و فروشگاه اینترنتی فریماه

۸۹. سعیدی برند و فروشگاه اینترنتی ماتیشکا

۹۰. سالاروند برند و فروشگاه اینترنتی روچه

۹۱. دبیری برند و فروشگاه اینترنتی ژیک پوش

۹۲. فاطمی برند و فروشگاه اینترنتی شاندل

۹۳. شریفی برند و فروشگاه اینترنتی شمیس

۹۴. کربلایی دریای اسکارف

۹۵. دهقان برند و فروشگاه اینترنتی دال

۹۶. زمزم برند و فروشگاه اینترنتی آیجان

۹۷. رمضانی برند و فروشگاه اینترنتی رویاما

۹۸. تقی زاده برند و فروشگاه اینترنتی شیده

۹۹. عباس زاده ناری پوش

۱۰۰. اخوان برند و فروشگاه اینترنتی حیکان

۱۰۱. کریمی برند و فروشگاه اینترنتی درا

۱۰۲. ابن یمین فروشگاه بازی بازاتو