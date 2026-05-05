انتصاب دبیر ستاد جشن غدیر در ورامین/تأکید بر تبیین «منشور ولایت»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حشمتی با حکم حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، به عنوان دبیر ستاد دهه امامت و ولایت و جشن غدیر ورامین منصوب شد.

در متن این حکم که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، آمده است که دهه فرخنده امامت و ولایت، عرصه پیوند میان «عبودیت» و «ولایت» و تلاقی دو عید بزرگ اسلامی است.

همچنین تأکید شده که در شرایط کنونی که «نبرد روایت‌ها» به کانون اصلی تقابل جبهه حق و باطل تبدیل شده، احیای پیام غدیر و تبیین ابعاد تمدنی آن از مهم‌ترین وظایف نظام اسلامی به شمار می‌رود.

در این حکم از سوابق فرهنگی حجت‌الاسلام حشمتی در عرصه‌های تبلیغی یاد و برای او در مسئولیت جدید آرزوی توفیق شده است.

گفتنی است برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت از جمله مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.