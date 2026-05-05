  1. استانها
  2. تهران
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

انتصاب دبیر ستاد جشن غدیر در ورامین/تأکید بر تبیین «منشور ولایت»

انتصاب دبیر ستاد جشن غدیر در ورامین/تأکید بر تبیین «منشور ولایت»

ورامین-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین، طی حکمی حجت‌الاسلام رضا حشمتی را به عنوان دبیر ستاد دهه امامت و ولایت و جشن غدیر این شهرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حشمتی با حکم حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، به عنوان دبیر ستاد دهه امامت و ولایت و جشن غدیر ورامین منصوب شد.

در متن این حکم که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، آمده است که دهه فرخنده امامت و ولایت، عرصه پیوند میان «عبودیت» و «ولایت» و تلاقی دو عید بزرگ اسلامی است.

همچنین تأکید شده که در شرایط کنونی که «نبرد روایت‌ها» به کانون اصلی تقابل جبهه حق و باطل تبدیل شده، احیای پیام غدیر و تبیین ابعاد تمدنی آن از مهم‌ترین وظایف نظام اسلامی به شمار می‌رود.

در این حکم از سوابق فرهنگی حجت‌الاسلام حشمتی در عرصه‌های تبلیغی یاد و برای او در مسئولیت جدید آرزوی توفیق شده است.

گفتنی است برگزاری مراسم دهه امامت و ولایت از جمله مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

کد مطلب 6820642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها