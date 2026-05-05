شرایط نقل و انتقال معلمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای به منظور افزایش بهره‌وری و ساماندهی نیروی انسانی، افزایش رضایت شغلی و تسهیل شرایط خدمت فرهنگیان، شیوه‌نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس متقاضی انتقال برون استانی با تأکید بر مدیریت کمبود و بهبود تراز نیروی انسانی و سایر ضوابط و مقررات مربوط برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام کرد.

الف) تعاریف:

انتقال دائم برون استانی: جابه جایی و تغییر همیشگی محل خدمت از شهرستانهای مناطق نواحی یک استان به شهرستان‌ها مناطق و نواحی سایر استانها در قالب ضوابط و مقررات این شیوه نامه

انتقال موقت برون استانی: جابه جایی و تغییر یک ساله سال تحصیلی محل خدمت از شهرستانها مناطق و نواحی یک استان به شهرستانها مناطق و نواحی سایر استانها به منظور رفع مشکل کارکنان در قالب ضوابط و مقررات این شیوه نامه

انتقال درون استانی: جابه جایی و تغییر محل خدمت از شهرستانها مناطق و نواحی یک استان به شهرستان ها، مناطق و نواحی همان استان در قالب ضوابط و مقررات کلی این شیوه نامه و شیوه نامه درون استانی

تذکر: در استان تهران انتقال از مناطق شهرستانهای استان تهران به مناطق شهر تهران و بالعکس انتقال برون استانی محسوب می شود.

متعهد خدمت: افرادی که به موجب قوانین و مقررات و سند تعهد خدمت رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی متعهد می شوند در منطقه تعیین شده خدمت کنند.

تراز نیروی انسانی: وضعیت نیاز شدت آن و عدم نیاز به تفکیک اداره گروه رشته استخدام/جنسیت

فرایند پردازشی: بررسی تحلیل و تعیین وضعیت درخواستهای ثبت شده توسط سامانه بر اساس الگوریتم های ریاضی و با توجه به ضوابط این بخشنامه امتیاز متقاضیان گروه رشته استخدام جنسیت دسته بندی انتقال تر از نیروی انسانی و ظرفیت انتقال مناطق مبدا و مقصد

فرایند کارتابلی: بررسی و تعیین وضعیت درخواستهای ثبت شده در سامانه توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق و استان‌ها

ب) کلیات انتقال برون استانی:

فرایند نقل و انتقال برون استانی بر اساس امتیاز تایید شده متقاضیان در جدول فرم امتیاز، وضعیت تراز نیروی انسانی و ظرفیت انتقال مناطق مبدا و مقصد (به تفکیک اداره/ گروه رشته استخدام/ جنسیت) طی فرایند ذکر شده در قسمت (پ) این شیوه نامه اجرا می شود.

انتقال درون استانی: در نقل و انتقال درون استانی جدول امتیاز فرایند و زمان بندی نقل و انتقالات به صورت هماهنگ و مشترک با نقل و انتقال برون استانی در بستر سامانه my.medu.ir صورت می‌پذیرد.

با توجه به تأکید مقام عالی وزارت مبنی بر تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به استانها و در راستای بهبود تر از نیروی انسانی با رعایت مقتضیات منطقه و استان انتقالات درون استانی با هماهنگی حداکثری با مفاد این شیوه نامه و مشترک بودن موارد مذکوره به اداره کل آموزش و پرورش استان تفویض می‌شود.

پ) فرایند نقل و انتقال آموزشی:

همکاران متقاضی انتقال به واحدهای آموزشی در دو بازه زمانی مرحله اول با دوم مطابق جدول زمان بندی می‌توانند در نقل و انتقالات ثبت نام و شرکت نمایند. درخواستهای متقاضیان در مرحله اول فقط به صورت پردازشی بررسی خواهد شد و در مرحله دوم ابتدا به صورت پردازشی و سپس به صورت کارتابلی بررسی خواهد شد.

فرایند نقل و انتقالات در مرحله اول (فقط پردازشی):

۱) ثبت نام مرحله اول متقاضیان در سامانه نقل و انتقالات بستر سامانه my.medu.ir

۲) بررسی مدارک، مستندات و فرم امتیاز متقاضیان توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدا

۳) پردازش درخواست ها توسط سامانه

۴) اعلام نتایج فرایند پردازشی (مرحله اول)

فرایند نقل و انتقالات در مرحله دوم (پردازشی و کارتابلی):

۱) ثبت نام (مرحله دوم) متقاضیان در سامانه نقل و انتقالات بستر سامانه my.medu.ir

۲) بررسی مدارک، مستندات و فرم امتیاز متقاضیان توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدا

۳) پردازش درخواست ها توسط سامانه

۴) اعلام نتایج فرایند پردازشی (مرحله دوم)

۵) شروع فرایند کارتابلی:

(۱-۵) بررسی و تایید مجوز انتقال توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدا

(۲-۵) بررسی و تأیید مجوز انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مبدأ (در انتقالات درون استانی منطقه مقصد)

(۳-۵) بررسی و تایید مجوز انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد در انتقالات درون استانی اداره کل

صدور احکام خروجی و ورودی

۱)صدور احکام خروج توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مبدا

۲) صدور حکم ورود توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مقصد

ت) ضوابط و مقررات نقل و انتقالات برون استانی:

۱) تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی متقاضی انتقال به واحدهای آموزشی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند در سامانه نقل و انتقالات ثبت‌نام کنند:

-انتقال دائم: حداقل ۳ سال سابقه تجربی

- انتقال موقت: حداقل ۱ سال سابقه تجربی

۲) ملاک محاسبه سابقه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ است.

۳) موارد ذیل جزء سوابق تجربی همکاران محسوب نمیشود سوابق تحصیلی فارغ التحصیلان متعهد خدمت خدمت در سایر دستگاه ها، ماموریت به سایر دستگاه ها مأمور به تحصیل، سوابق حق التدریس و نهضت سواد آموزی، خدمت نظام وظیفه و سرباز معلم

۴) پذیرش درخواستهای خارج از سامانه و با پس از مهلت تعیین شده امکان پذیر نیست.

۵) متقاضیان موظفند فرم ثبت نام و فرم امتیازات را به صورت دقیق تکمیل و مدارک و مستندات مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنند.

۶) در صورت اعلام اداره آموزش و پرورش منطقه با استان میدا متقاضی موظف به ارائه اصل مدارک و مستندات بارگذاری شده به اداره مزبور است.

۷) متقاضیان می‌توانند حداکثر ۵ منطقه اولویت را در یک یا دو استان به عنوان منطقه مقصد انتخاب کنند.

۸) در شرایط یکسان و امتیاز برابر افرادی که مقصد آنها مناطق با شدت نیاز بیشتر باشد در اولویت بالاتری قرار می‌گیرند.

۹) در رشته استخدام آموزگاری ابتدایی و آموزگاری استثنائی، جنسیت مرد و زن در یک گروه در نظر گرفته می‌شوند.

۱۰) همکاران شاغل در پستهای اداری ادارات کل آموزش و پرورش که حائز شرایط و متقاضی انتقال برون استانی به واحدهای آموزشی هستند. در فرایند انتقال پردازشی همتر از متقاضیان شاغل در منطقه ای که اداره کل از نظر جغرافیایی در آن مستقر است محسوب می‌شوند. (همکاران اداره کل شهرستانهای تهران جزء متقاضیان ناحیه ۲ شهرری در نظر گرفته میشوند (۱۱) امکان ثبت درخواست انتقال برون استانی و درون استانی به صورت همزمان مقدور نمی‌باشد).

۱۲) افرادی که مجوز انتقال آنها در مرحله اول تایید نشود میتوانند مجدداً با ثبت درخواست در سامانه در مرحله دوم نقل و انتقالات شرکت کنند.

۱۳) نیروهای حق التدریس صرفاً در مرحله دوم جدول زمان بندی مجاز به ثبت‌نام و شرکت در نقل و انتقالات

۱۴) متقاضی صرفاً در رشته شغلی اصلی خود میتواند درخواست انتقال دهد و مبنای پذیرش در مقصد بر اساس رشته شغلی اصلی خواهد بود.

۱۵) در مرحله پردازشی در صورت تشکیل حلقه های باز ۲۰ نفره و بالاتر انتقال بدون در نظر گرفتن ظرفیت ابتدا و انتهای حلقه منطقه مبدأ اولیه و منطقه مقصد نهایی انجام خواهد شد.

ث) انتقال موقت سال گذشته:

ضوابط و مقررات انتقال برون استانی همکارانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت موقت انتقال آموزشی برون استانی گرفته اند به شرح ذیل است.

۱) این گروه از همکاران نیز در صورت داشتن در خواست انتقال مانند سایر متقاضیان موظف به ثبت نام در سامانه هستند. بدیهی است عدم ثبت درخواست در سامانه به معنای عدم تمایل به انتقال خواهد بود لذا مکلف به بازگشت سازماندهی و خدمت در منطقه مبدأ اصلی خود هستند.

۲) سقف انتقال موقت متوالی چهار سال میباشد. (انتقال موقت بیش از چهار سال متوالی در یک یا چند منطقه ممنوع است)

۳) همکارانی که دو سال متوالی از سال تحصیلی ۴-۱۴-۱۴۰۳ به بعد) به صورت موقت منتقل شده اند. مشروط به ثبت نام در سامانه درخواست آنها به صورت سیستمی بدون نظر مبدا و مقصد تأیید می‌شود.

۴) درخواست همکارانی که فقط در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ انتقال موقت گرفته‌اند و در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ انتقال موقت نبوده‌اند بدون نظر منطقه و استان مبدا صرفا با نظر استان مقصد بررسی می‌شود.

۵) تنها همکارانی که در سامانه، دسته بندی «انتقال موقت سال گذشته» را انتخاب کنند و متقاضی انتقال به همان منطقه محل خدمت فعلی در سال تحصیلی (۱۴۰۵-۱۴۰۴) هستند مشمول بند ۳ و ۴ این بخش می‌شوند.

۶) همکاران انتقال موقت سال گذشته در صورتی که خواستار تغییر مقصد به استان یا منطقه ای دیگر هستند مشمول شرایط بندهای ۳ و ۴ این بخش نمی‌شوند و باید دسته‌بندی دیگری غیر از «انتقال موقت سال گذشته» را در سامانه انتخاب کنند.

۷) اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد در صورت نیاز به تغیر مقصد همکار انتقال موقت سال گذشته در داخل استان با نظر مساعدت و با رعایت تر از نیروی انسانی و در نظر گرفتن عملکرد متقاضی انتقال در سال تحصیلی گذشته می تواند اسامی و مشخصات این گروه از همکاران را در یک لیست واحد جهت بررسی و اعمال در سامانه حداکثر یک هفته پس از اعلام نتایج نهایی به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ارسال کنند.

ج) موارد استثناء:

مشمولان موارد ذیل در صورت رعایت بندهای (ت) و (چ) این بخشنامه، ثبت درخواست در سامانه، ارائه مدارک مربوط و دارا بودن شرایط اختصاصی ذکر شده، بدون نظر مبدا و صرفاً بر اساس ظرفیت منطقه مقصد و امتیاز متقاضی در مقصد مجاز به انتقال هستند (استثناء در خروج).

۱) همکاران فرهنگی که خود همر و یا فرزند آنان دچار بیماری صعب العلاج هستند.

۲) بانوان فرهنگی دارای سه فرزند زیر ۱۲ سال

۳) همکاران فرهنگی با ۲۷ سال سابقه و بالاتر

۴) معلمین نمونه کشوری و استانی از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به بعد

۵) پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدای جنگهای تحمیلی دوم و سوم (سال ۱۴۰۴)

۶) زوجین فرهنگی که مجوز انتقال یکی از زوجین در نقل و انتقالات سال جاری تأیید نهایی شود. (بدیهی است مجوز انتقال این گروه از همکاران در مرحله کارتابلی و پس از تعیین وضعیت نهایی متقاضیان با مراجعه حضوری همکار متقاضی به منطقه مبدا محل خدمت و ارائه مدارک معتبر تایید خواهد شد).

چ) موارد منع انتقال:

مشمولین موارد ذیل تحت هیچ شرایطی از جمله گروه استثناء مجاز به انتقال نیستند:

۱) افرادی که در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی هستند و به موجب انتقال اداری با آموزشی پست با رشته شغلی آنها تغییر می کند.

۲) دانشجویان متعهد خدمت ( به جهت عدم تصدی پست سازمانی )

۳) همکارانی که در نقل و انتقالات سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شرکت کرده و پس از تایید نهایی انصراف از انتقال داده و با انصراف آنها موافقت شده است. (وضعیت آنها در سامانه انصراف از انتقال» باشد).

۴) همکارانی که در مرخصی هستند و تاریخ پایان مرخصی آنان بعد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ است.

ح) ضوابط انتقال اداری:

۱) حداقل سنوات تجربی لازم برای انتقال و انتصاب در پستهای اداری ۵ سال است، مشروط بر احراز شرایط پست پیشنهادی و ۳ سال خدمت در پستهای اداری مورد نیاز درون استان (در صورت عدم نیاز استان، بند ۷ این قسمت رعایت شود)

- تبصره ۱: ملاک محاسبه سنوات تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ است.

تبصره ۲: سنوات تحصیلی متعهدین خدمت جزء سنوات لازم برای انتقال اداری محسوب نمی شود.

۲) انتقال اداری تنها به صورت دائم امکان پذیر است.

۳) ورود به کلان شهرها تابع ضوابط و مقررات مربوطه است.

۴) انتقال نیروهای آموزشی به واحدهای اداری صرفاً تا قبل از شروع سال تحصیلی امکان پذیر خواهد بود و در طول سال تحصیلی ممنوع است.

۵) فرایند مکاتبات و صدور مجوز انتقال اداری مطابق نمودار پیوست (شماره ۵) است.

۶) انتقال متعهدین خدمت موضوع ماده ۳ قانون متعهدین خدمت به دانشگاه‌های وابسته یا غیر وابسته و همچنین سازمان‌ها، مراکز، مؤسسات وابسته دارای ماهیت حقوقی مستقل یا غیردولتی، مؤسسات یا سازمان‌های دارای آیین‌نامه یا ظرفیت قانونی استخدامی خاص، هیئت امنایی بودن و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها و مدارس وابسته به آنان قبل از ایفای کامل تعهد با تعیین تکلیف آن( پرداخت خسارت با داشتن کارت پایان خدمت) ممنوع است.

۷) بکارگیری افرادی که مجوز انتقال اداری آنها تأیید شده است در واحدهای آموزشی تا پایان سال تحصیلی ممنوع است. همچنین بکارگیری افرادی که مجوز انتقال آموزشی آنها تأیید شده است در پستهای اداری تا پایان سال تحصیلی ممنوع است و تخلف محسوب می گردد. در صورت احراز تخلف علاوه بر لغو انتقال با متخلفین برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

خ) فرایند و ضوابط اجرایی

۱) تشکیل جلسات نقل و انتقالات در شورای معاونین ادارات آموزش و پرورش شهرستانها مناطق نواحی به ریاست مدیر منطقه و در شورای راهبری و تحول اداری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به ریاست مدیر کل استان

۲) بررسی وضعیت ثبت‌نام متقاضیان انتقال در منطقه تعیین و تکمیل فرم ظرفیت انتقال منطقه حداکثر تعداد ورود و حداکثر تعداد خروج منطقه در هر رشته جنسیت و مشخص نمودن فهرست اسامی تأیید شدگان در مرحله کارتابلی بر عهده شورای معاونین منطقه است.

۳) اداره آموزش و پرورش منطقه موظف است فهرست اسامی تأیید شدگان مرحله کارتابلی و صورتجلسه شورای معاونین منطقه را به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال کند.

۴) تدوین، تصویب و ابلاغ بخشنامه نقل و انتقالات درون استانی با رعایت ضوابط بخشنامه نقل و انتقالات برون استانی، رسیدگی و نظارت بر نحوه اجرای فرایند نقل و انتقالات در مناطق، بررسی وضعیت ثبت‌نام متقاضیان انتقال در استان، بررسی، ویرایش و تأیید فرم‌های ظرفیت انتقال تمامی مناطق استان( حداکثر تعداد ورود و حداکثر تعداد خروج مناطق در هر رشته/ جنسیت) بر اساس تراز و وضعیت نیروی انسانی مناطق و استان و مشخص نمودن فهرست اسامی تأیید شدگان در مرحله کارتابلی بر عهده شورای راهبری و تحول اداری استان است.