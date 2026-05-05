بازارچه دائمی برای زنان کارآفرین تبریز در آستانه تصویب

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام، عصر سه شنبه، در دیدار با مدیرکل امور بانوان شهرداری تبریز از ضرورت راه‌اندازی بازارچه دائمی در مرکز شهر برای عرضه محصولات بانوان کارآفرین، صنایع دستی، و تولیدات عشایری و روستایی سخن گفت.

وی با اشاره به موافقت اولیه شهرداری تبریز برای همکاری در اجرای این طرح، اظهار کرد: انتخاب محل استقرار بازارچه باید با دقت و براساس شاخص‌هایی همچون قرارگیری در گذرهای پرتردد گردشگری و برخورداری از ظرفیت تجاری مناسب انجام شود تا زنان تولیدکننده بتوانند به شکل پایدار به بازار فروش دسترسی داشته باشند.

بنام با تأکید بر اینکه توسعه بازارچه‌های دائمی و فصلی از برنامه‌های محوری استان در حوزه توانمندسازی اقتصادی بانوان است، افزود: بسیاری از زنان کارآفرین و سرپرست خانوار در انتظار فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای عرضه مستقیم محصولات خود هستند و ایجاد این بازارچه می‌تواند بخش مهمی از نیازهای آنان را برطرف کند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همچنین خواستار تقویت بازارهای روز سطح شهر و فراهم‌سازی امکان استفاده بانوان تولیدکننده از این فضاها شد و گفت همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی و شهرداری تبریز نقش مهمی در تحقق حمایت پایدار از فعالیت‌های اقتصادی زنان خواهد داشت.

در این دیدار، خبازیان، مدیرکل امور بانوان شهرداری تبریز نیز با ابراز امیدواری نسبت به پیشرفت روند همکاری‌ها، خاطرنشان کرد: با استمرار تعامل و اقدامات مشترک، می‌توان گام‌های مؤثری در حوزه زنان و خانواده برداشت.