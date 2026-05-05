به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: مراسم گلابگیری در کاشان، یکی از سنتهای دیرینه و ارزشمند ایرانیان است که ریشههای آن به دورانهای گذشته برمیگردد. این آیین زیبا هر ساله در اردیبهشتماه در این شهر و روستاهای اطراف آن برگزار میشود و بهعنوان یکی از جاذبههای گردشگری مهم در فصل بهار شناخته میشود. در این مراسم، کشاورزان با عشق و دقت گلهای محمدی را برداشت کرده و به کارگاههای گلابگیری منتقل میکنند. فرآیند تقطیر گلاب، که شامل جوشاندن گلها با آب در دیگهای مخصوص است، عطر خوشایند و بینظیری را در فضا پخش میکند.
این عطر نه تنها یادآور زیباییهای طبیعت است، بلکه نشاندهنده هنر و مهارت ایرانیان در تولید عرقیات گیاهی نیز به شمار میرود. مراسم گلابگیری همچنین فرصتی برای برگزاری جشنها و مراسمهای محلی است که در آنها موسیقی، رقص و غذاهای سنتی سرو میشود. این جشنها تجلیگر روحیه شادابی و همبستگی مردم کاشان هستند و به بازدیدکنندگان این امکان را میدهند که با فرهنگ غنی این منطقه آشنا شوند. به همین دلیل، گلابگیری کاشان نه تنها یک صنعت اقتصادی مهم است، بلکه به عنوان یک رویداد فرهنگی و اجتماعی در تقویم ملی ایران ثبت شده است. این مراسم با جذابیتهای خود، هر ساله گردشگران زیادی را به کاشان جذب میکند و فرصتی برای تجربهای بینظیر از فرهنگ و تاریخ ایران فراهم میآورد.
زمان و مکان برگزاری
مراسم گلابگیری در کاشان معمولاً از اوایل اردیبهشتماه آغاز میشود و تا اواسط ماه خرداد ادامه دارد. این زمان همزمان با شکوفایی گلهای محمدی در مزارع کاشان است. مهمترین مکانهای برگزاری این مراسم، باغها و مزارع گل محمدی در اطراف شهر کاشان، به ویژه در روستاهای نیاسر، قمصر و برزک هستند. گردشگران میتوانند با حضور در این باغها، از نزدیک شاهد فرآیند گلابگیری باشند و از عطر دلانگیز گلها لذت ببرند.
تاریخچه گلابگیری در کاشان
تاریخچه گلابگیری در ایران به حدود هزار سال پیش برمیگردد و این هنر بهعنوان یکی از میراثهای فرهنگی ایرانیان شناخته میشود. گل محمدی، که یکی از محصولات اصلی کشاورزی ایران است، در دوره صفویان به کشورهای دیگر منتقل شد و از آن زمان گلاب تولیدی ایران بهعنوان یک کالای صادراتی با ارزش شناخته میشود. اگرچه شهرهای استان فارس بهعنوان نخستین مراکز تولید گلاب معرفی شدهاند، اما کاشان با بهرهگیری از شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مناسب، به یکی از مشهورترین مراکز تولید گلاب تبدیل شده است.
آداب و رسوم مراسم گلابگیری
مردم کاشان این مراسم را با آداب خاصی برگزار میکنند که شامل شکرگزاری و جشن و شادی است. در گذشته، مراسم گلابگیری با حمل گلها با شتر و برگزاری جشنهای محلی همراه بود. امروزه نیز اگرچه برخی از سنتهای قدیمی تغییر کردهاند، اما روحیه شادابی و شکرگزاری همچنان در این مراسم حفظ شده است. گردشگران میتوانند در این جشنها شرکت کنند و از موسیقی محلی، رقص و غذاهای سنتی لذت ببرند.
فرآیند گلابگیری
فرآیند گلابگیری شامل چند مرحله اصلی است:
جمعآوری گلها: صبح زود، کشاورزان با سبدهایی به مزارع میروند تا گلهای محمدی را جمعآوری کنند. این کار معمولاً در ساعات اولیه صبح انجام میشود تا عطر گلها حفظ شود.
آمادهسازی گلها: پس از جمعآوری، گلها به کارگاههای گلابگیری منتقل میشوند. در این مرحله، گلها پاکسازی و آماده میشوند.
گلابگیری: گلهای آماده در دیگهای بزرگ با آب جوشیده قرار میگیرند. بخار حاصل از جوشیدن گلها به همراه عطر آنها به داخل لولههایی هدایت میشود که در نهایت منجر به تولید گلاب میشود.
بستهبندی: گلاب تولید شده پس از سرد شدن و تصفیه، در بطریها یا ظروف مخصوص بستهبندی میشود.
جاذبههای گردشگری
مراسم گلابگیری نه تنها برای مردم محلی بلکه برای گردشگران داخلی و خارجی نیز جذابیت دارد. در طول فصل گلابگیری، کاشان و روستاهای اطراف آن پر از عطر گل محمدی میشود. بازدیدکنندگان میتوانند از نزدیک شاهد فرآیند گلابگیری باشند و همچنین از جاذبههای گردشگری دیگر این منطقه مانند:
باغ فین: یکی از زیباترین باغهای ایرانی که به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.
خانه بروجردیها: یک خانه تاریخی با معماری زیبا که نشاندهنده هنر و فرهنگ دوران قاجار است.
بازار تاریخی کاشان: بازاری سنتی با معماری منحصر به فرد که فرصتی عالی برای خرید سوغاتیها و صنایع دستی محلی است.
غذاها و نوشیدنیهای محلی
در زمان مراسم گلابگیری، غذاهای محلی خاصی نیز تهیه میشود که گردشگران میتوانند از آنها لذت ببرند. برخی از این غذاها عبارتند از:
آش گلابی: یک نوع آش خوشمزه که با استفاده از گلاب تهیه میشود.
شیرینیهای سنتی: مانند نان بادامی و زولبیا که طعمی خاص و دلپذیر دارند.
نوشیدنیهای عرقیاتی: مانند عرق نعنا و عرق بیدمشک که معمولاً همراه با گلاب سرو میشوند.
گلابگیری در کاشان نه تنها یک سنت فرهنگی بلکه یک منبع مهم اقتصادی نیز به شمار میرود. بسیاری از خانوادهها بهطور فصلی در این صنعت مشغول به کار هستند و بخشی از درآمد آنها از فروش گلاب به نقاط مختلف جهان تأمین میشود. همچنین، تولید عرقیات گیاهی دیگر نیز از محصولات جانبی این صنعت است که مصارف دارویی زیادی دارند.
نکات مهم برای گردشگران
بهترین زمان بازدید: اگر قصد دارید از مراسم گلابگیری دیدن کنید، بهترین زمان صبح زود است تا بتوانید فرآیند برداشت گلها را مشاهده کنید.
لباس مناسب: با توجه به اینکه ممکن است در مزارع گلها راه بروید، پوشیدن لباس راحت و کفش مناسب توصیه میشود.
حمل سوغاتی: حتماً مقداری گلاب اصل را به عنوان سوغاتی خریداری کنید؛ زیرا گلاب کاشان یکی از بهترینها در دنیا است.
شرکت در جشنها: سعی کنید در جشنهای محلی شرکت کنید تا تجربهای کاملتر از فرهنگ و آداب مردم کاشان داشته باشید.
مراسم گلابگیری کاشان یک تجربه بینظیر فرهنگی و تاریخی است که هر ساله بازدیدکنندگان زیادی را جذب میکند. این آیین نه تنها نماد شکرگزاری مردم کاشان برای نعمتهای طبیعت است بلکه فرصتی برای آشنایی با یکی از مهمترین صنایع دستی ایران محسوب میشود. اگر به دنبال یک تجربه متفاوت و خاص هستید، سفر به کاشان در فصل گلابگیری قطعاً انتخاب مناسبی خواهد بود. با حضور در این مراسم، شما نه تنها با فرآیند تولید گلاب آشنا میشوید، بلکه میتوانید لحظاتی شاد و فراموشنشدنی را در دل فرهنگ غنی ایران تجربه کنید.
