صدور بیش از ۴۴ هزار مجوز صنایع دستی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خلجی با اشاره به آمار گمرک درباره وضعیت صادرات صنایعدستی همدان در سال گذشته گفت: سال گذشته در مجموع ۳۸ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۸۸۲ دلار صنایعدستی استان از مبادی رسمی و غیررسمی به خارج از کشور صادر شده است.
وی افزود: سفال و سرامیک با سهمی حدود ۸۵ درصد در صدر اقلام صادراتی استان همدان قرار دارند و پس از آن رشتههایی مانند مرواربافی، چرم، شیشه، مبلمان، منبت و رودوزیهای سنتی بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: این میزان ارزآوری از طریق مبادی رسمی و غیررسمی، به کشورهای هدفی همچون عراق، ایتالیا، آلمان، هلند، آذربایجان و ترکیه انجام شده است.
وی با تشریح تفکیک صادرات رسمی و غیررسمی گفت: در سال گذشته صادرات غیررسمی و چمدانی صنایعدستی استان از مبادی استانهای مرزی ۳۸ میلیون و ۶۳۰ هزار دلار ارزآوری داشته و در مقابل، صادرات رسمی ثبتشده از همدان ۱۹۹ هزار و ۸۸۲ دلار بوده است.
خلجی در ادامه با اشاره به ظرفیت انسانی این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر ۵۲ هزار هنرمند صنایعدستی در استان همدان در ۸۵ رشته و زیررشته فعال هستند.
وی اضافه کرد: این رشتهها شامل سفالگری، نقاشی روی سفال، سفال نقش برجسته، سراجی سنتی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، منبت، معرق چوب، خراطی، مرواربافی، رودوزیهای سنتی، عروسکبافی، گلیمبافی، زیورآلات سنتی، قلمزنی روی مس و نقاشی روی شیشه است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: در استان همدان۷۳۰ فروشگاه صنایعدستی فعال است و بر اساس آخرین آمار ۳۴ هزار و ۷۹ کارگاه تولیدی صنایعدستی در سطح استان وجود دارد و تاکنون نیز ۴۴ هزار و ۲۵۱ مجوز صنایعدستی در همدان صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه هماکنون سه بازارچه صنایعدستی در استان در حال ساخته است، تأکید کرد: صنایعدستی ظرفیت بالایی در اشتغالزایی و جذب نیروی کار دارد و میتواند بهعنوان یکی از پیشرانهای توسعه و اشتغال استان مطرح باشد چراکه با حداقل سرمایهگذاری میتوان به اشتغال پایدار در این حوزه دست یافت.
