  1. استانها
  2. قم
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

پیش‌بینی ۱۰۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه‌خانه فاضلاب قم

پیش‌بینی ۱۰۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه‌خانه فاضلاب قم

قم- معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: امسال در مجموع یک‌هزار و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات ملی فاضلاب و ماده ۵۶ برای پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب قم تخصیص یافت‌.

به گزارش خبرگزاری مهر،کامران اسماعیلی معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در سفر به قم از تصفیه‌خانه فاضلاب در دست احداث این شهر بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت اجرایی و چالش‌های پیشِرو قرار گرفت.

وی در این بازدید با ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه، فعال بودن آن در جبهه‌های مختلف کاری را از نقاط قوت اجرای طرح عنوان کرد و گفت: برای سال جاری در مجموع یک‌هزار و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار، شامل ۵۸۰ میلیارد تومان از محل موافقت‌نامه‌های ملی تسهیلات فاضلاب و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶، برای تصفیه‌خانه فاضلاب قم و خط انتقال آن پیش‌بینی شده است.

اسماعیلی همچنین بر ضرورت تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات این پروژه تأکید کرد و برای پیگیری مستمر روند تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده قول مساعد داد.

کد مطلب 6820887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها