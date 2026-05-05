به گزارش خبرگزاری مهر،کامران اسماعیلی معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در سفر به قم از تصفیه‌خانه فاضلاب در دست احداث این شهر بازدید کرد و در جریان روند پیشرفت اجرایی و چالش‌های پیشِرو قرار گرفت.



وی در این بازدید با ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه، فعال بودن آن در جبهه‌های مختلف کاری را از نقاط قوت اجرای طرح عنوان کرد و گفت: برای سال جاری در مجموع یک‌هزار و ۸۰ میلیارد تومان اعتبار، شامل ۵۸۰ میلیارد تومان از محل موافقت‌نامه‌های ملی تسهیلات فاضلاب و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶، برای تصفیه‌خانه فاضلاب قم و خط انتقال آن پیش‌بینی شده است.



اسماعیلی همچنین بر ضرورت تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات این پروژه تأکید کرد و برای پیگیری مستمر روند تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده قول مساعد داد.