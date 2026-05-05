فلاحتی: ۵ هزار بسته بهداشتی بین مددجویان کمیته امداد گیلان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاحتی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از توزیع ۵ هزار بسته بهداشتی بین مددجویان این نهاد در راستای اجرای اقدامات قرارگاه مردمی حمایتی- اجتماعی «ایران همدل» خبر داد و اظهار کرد: این طرح در راستای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ارتقای شاخص‌های سلامت این افراد انجام شده است.

فلاحتی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف در حوزه بهداشت و سلامت برای مددجویان افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی سلامت روان، بهداشت دهان و دندان، تنظیم فشار خون و سلامت مادران باردار و شیرده از جمله اقدامات کمیته امداد استان در سال گذشته بوده است.

وی با تأکید بر اقدامات این نهاد به منظور توسعه خدمات سلامت و رفاه اجتماعی مددجویان، تصریح کرد: بسته‌های بهداشتی توزیع شده شامل اقلام بهداشتی دهان و دندان و مواد شوینده بوده که ارزش ریالی مجموع آن، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌باشد و با اولویت کودکان، مادران باردار و شیرده توزیع شده است.

فلاحتی با بیان اینکه قرارگاه مردمی حمایتی - اجتماعی «ایران همدل» به منظور سازماندهی و توسعه هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی تشکیل شده است، افزود: تقویت همبستگی اجتماعی، شناسایی و ارائه خدمات حمایتی فوری و مؤثر به نیازمندان و جبران خسارات معیشتی و مالی به خانوارهای آسیب‌پذیر از مأموریت‌های این قرارگاه می‌باشد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گیلان در پایان خاطرنشان کرد: مردم خیّر و نوعدوست استان می‌توانند جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند، با شماره‌گیری کد دستوری #0138877 در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.