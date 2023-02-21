خدمات رایگان دندانپزشکی برای کودکان ۶تا ۱۴ساله ومادران شیرده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجبار ذاکری عصر سه شنبه با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین موضوعات درارائه خدمات عادلانه سلامت، دسترسی آسان مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است گفت: خدمات سلامت دهان و دندان در مناطق روستایی برای گروه های هدف بصورت رایگان است و برای همین گروه ها در مناطق شهری با تعرفه دولتی محسوب می شود.

ذاکری بیان کرد: کودکان ۶تا ۱۴ ساله و مادران شیرده و باردار گروه های هدفی هستند که درمراکز جامع سلامت روستایی خدمات سلامت دهان و دندان بصورت رایگان دریافت می کنند.

وی اظهارکرد: طی ۹ماهه سال جاری تعداد ۳۰ هزار ۸۸۴ معاینه ،۸۴۳ فیشور سیلانت دو هزار ۴۵۴ مورد ترمیم دندان کودکان ۶-۱۴ سال و همچنین ۸۸۹ جرم گیری دندان های مادران باردار وشیرده انجام شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه هلوم پزشکی هرمزگان گفت: در خانه های بهداشت و پایگاه ها دندانپزشک حضور ندارد و بهورزان و مراقبین سلامت خدمات مربوط به معاینه و آموزش های بهداشت دهان و دندان را انجام می دهند ودر صورت لزوم جمعیت زیر پوشش خود را به دندانپزشکان مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی ارجاع می دهند.

ذاکری اعلام کرد: گروه های هدف برای دریافت این خدمات به مراکز جامع سلامت محل سکونت یا روستاهای همجوار خود مراجعه کنند.