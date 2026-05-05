به گزارش خبرنگار مهر، رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عصر امروز (سه‌شنبه) در همایش کسب‌وکار در بحران اظهار کرد: جنگ اتفاق ناگواری بود و در این اوضاع شکننده کسب‌وکارهای آنلاین در سال ۱۴۰۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشتند؛ سالی که با جنگ ۱۲ روزه قطعی برق، جریانات دی‌ماه و ۹ اسفند تا امروز ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه کسب‌وکارهای ما مرغ عزا و عروسی هستند، گفت: معمولاً اولین تصمیم و اقدام متأسفانه در شرایط بحران، قطع اینترنت است. در این ایام، اتفاقات زیادی رخ داد و حاکمیت هم طرح‌هایی برای ادامه فعالیت کسب‌وکارها ارائه داد؛ اما چیزی که امروز می‌بینیم مشکلات زیاد کسب‌وکارهای آنلاین یا اصطلاحاً کسب‌وکارهای خرد خصوصاً کسب‌وکارها در شهرستان‌ها است.

وی اضافه کرد: اطلاعات حاصل از ۱۲ کسب‌وکار بیانگر ۵۸ درصد کاهش فروش کسب‌وکارها در این دوران است. البته روزهای ابتدای جنگ این میزان بیشتر بود؛ روزهای ۱۵ اسفند ۷۰ درصد درگاه کسب‌وکارها خاموش بود. جنگ طولانی شد، حاکمیت یک وظایفی دارد و درست یا اشتباه در حال انجام آنها است. ما نیز در سمت خود مسئولیت‌هایی داریم.

الفت نسب تصریح کرد: اینکه چرا در این شرایط، از ظرفیت پلتفرم‌های داخلی استفاده نمی‌شود این است که کسب‌وکارهای خرد برای استفاده از این بازار نیازمند آن هستند که در محلی حضور داشته باشند که کاربر زیادی داشته باشد و ما هنوز نتوانستیم این اکوسیستم اقتصادی را در پلتفرم‌های داخلی ایجاد کنیم. کیفیت این پلتفرم‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما همچنان نیاز به تقویت دارد.

وی تأکید کرد: سکوهای داخلی که از بستر داخلی استفاده می‌کردند در این دوران تاب‌آوری بالاتری داشتند؛ اما هر کدام از همکاران که نتوانستند سرور خود را به داخل کشور منتقل کنند با مشکلات عدیده مواجه شدند. امیدوار هستیم بتوانیم در بستر داخلی خودمان فعالیت کنیم.