مجید سانکهن، نویسنده ادبیات پایداری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین اثر خود که نخستین کتاب درباره شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری است، اظهار کرد: این پروژه در حال انجام است و کار فصل بندی های آن مبتنی بر پژوهش اولیه انجام شده است. در حال حاضر در مرحله میانی پژوهش، تجمیع و طبقه بندی اطلاعات و برقراری جلسات مصاحبه با خانواده و دوستان شهید هستیم.

وی با اشاره به عنوان این اثر افزود: عنوان این اثر کتاب مصور «امپراطور دریاها» انتخاب شده است. جامعه مخاطب اثر نوجوانان و جوانان هستند. به همین خاطر هم قرار است کار به صورت مصور تولید شود تا در جذب و انتقال مفاهیم فرهنگ پایداری به مخاطب نوجوان و جوان نقش موثرتری ایفا کند.

این نویسنده در ادامه با اشاره به ایده شکل‌گیری این اثر گفت: ایده اولیه در شب شهادت شهید تنگسیری شکل گرفت. متنی با عنوان«امپراطور دریای پارس» نوشتم و در کانال خودم منتشر کردم، همون شب چند نفر از دوستان ناشر پیشنهاد تألیف کتاب را دادند. که از میان چند انتشارات پیشنهاد دهنده، با انتشارات روایت فتح بخاطر داشتن توان تولید حرفه ای، مخاطب وسیع و توان نشر قوی کار را کلید زدیم.

پرداختی به فرهنگ کتابخوانی رهبر شهید انقلاب

وی در بخش دیگر از این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت کتابخوانی رهبر شهید انقلاب و نقش آن در ارتقای دانایی اظهار کرد: کتابخوانی و توجه به دانایی از نشانه‌های فرهیختگی افراد به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در مورد افرادی که در عرصه سیاست، درگیر چالش‌های مستمر سیاست داخلی و خارجی هستند. در چنین شرایطی، برخورداری از مدیریت ذهنی و آرامش روانی و اختصاص زمان مشخص برای مطالعه، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

این نویسنده با اشاره به استمرار مطالعه رهبر شهید انقلاب در احوالات و اخبار بد افزود: این موضوع درباره رهبر شهید انقلاب نیز قابل مشاهده است. در شرایطی که حجم بالایی از اخبار و رخدادهای داخلی و بین‌المللی در جریان است، استمرار زمان مطالعه نشان می‌دهد که این امر نه یک رفتار نمایشی، بلکه یک انتخاب آگاهانه و درونی برای ارتقای دانایی و عمق‌بخشی به نگاه فردی بوده است.

سانکهن ادامه داد: در نگاه افکار عمومی جهان نیز *(امر مطالعه حرفه ای رهبر شهید انقلاب)* مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌ویژه در مقایسه میان رهبران سیاسی کشورهای مختلف، نوع مواجهه با کتاب و مطالعه می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های فرهیختگی مورد ارزیابی قرار گیرد. از این منظر، کتابخوانی به‌عنوان یکی از نشانه‌های بارز تمدن ایرانی‌اسلامی نیز قابل طرح است؛ به‌گونه‌ای که فردی با جایگاه ملی و دینی، مطالعه را بخشی از زیست فکری خود قرار داده و آن را در مسیر فهم و آگاهی به کار می‌گیرد.

وی در ادامه تفکیک بین دانایی و آگاهی مهم دانست و گفت: در ادبیات عمومی، میان «دانایی» و «آگاهی» باید تفکیک قائل شد. مسئله تنها افزایش اطلاعات نیست، بلکه تبدیل دانایی به فهم و آگاهی در فرآیند تصمیم‌گیری و کنش سیاسی و اجتماعی اهمیت دارد. امری که در سیره علمی و مدیریتی رهبر شهید به وضوح قابل مشاهده است.

سانکهن در پایان تأکید کرد: آنچه از فرهنگ پرداختن به کتاب و کتابخوانی به عنوان میراث رهبر شهید باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از میراث‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و دینی است که برخاسته از همین نگاه دانایی‌محور است. در این چارچوب، توجه به مطالعه و بهره‌گیری از آن در فرآیند تصمیم‌سازی، یکی از مؤلفه‌های مهم در شکل‌گیری شخصیت‌های اثرگذار و فرهیخته محسوب می‌شود.