۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

کمک وزارت ورزش و یک خیّر برای بازسازی کمپ تنیس روی میز

مراحل بازسازی سالن تنیس روی میز امیراحتشام زاده در مجموعه ورزشی انقلاب که در اثر حملات صهیونی - آمریکایی دچار آسیب شده بود، به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حمله آمریکایی - صهیونی به ایران منجر به تخریب اماکن ورزشی زیادی شد که سالن تنیس روی میز امیر احتشام زاده در مجموعه ورزشی انقلاب و همچنین خوابگاه این رشته از جمله آنها بود. در همین راستا بازسازی این سالن و خوابگاه در دستور کار فدراسیون تنیس روی میز قرار گرفت.

سالن امیر احتشام زاده که به عنوان استانداردترین سالن تنیس روی میز محل برگزاری اردوی تیم های ملی و مسابقات مختلف است، به دلیل حملات صورت گرفته در جنگ رمضان، از ناحیه سقف به شدت آسیب دیده بود طوریکه آب از آن چکه می کرد. مشابه این اتفاق برای بخش های زیادی از خوابگاه تنیس روی میز هم ایجاد شده بود.

فدراسیون تنیس روی میز با حمایت وزارت ورزش و یکی از خیرین خود (وزیری نسب) از اوایل اردیبهشت اقدامات بازسازی را آغاز کرد و حدود ۱۰ روز آن را به پایان رساند.

البته در اثر خسارت وارده به سالن تنیس روی میز، میزهای این سالن هم آسیب دیده اند که فدراسیون برای آنها جایگزین در نظر گرفته است.

