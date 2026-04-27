مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات انجام شده برای بازسازی خوابگاه و سالن تنیس روی میز در مجموعه ورزشی انقلاب که در جریان جنگ رمضان متحمل خسارت و آسیب شد، توضیح داد.

وی با بیان اینکه بازسازی بخش های خسارت دیده از هفته گذشته آغاز شد، گفت: سقف خوابگاه و سالن تنیس روی میز در اثر موج انفجار سوراخ شده بود طوریکه نیاز به ایزوگام مجدد داشت. این اقدام طی هفته گذشته و با نظارت یک شرکت تخصصی انجام شد و از از این هفته هم اقدامات برای بازسازی بخش های داخلی آغاز شد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: از داخل، بخش هایی از سقف به طور کامل ریخته است و در بخش هایی هم احتمال ریزش وجود داشت. تمام این بخش ها همزمان بازسازی می شوند تا خطری متوجه ورزشکاران در جریان دیدارها و تمرینات شان نشود.

قارداشی با تاکید بر اینکه شرایط سالن تنیس روی میز انقلاب بعد از خسارت های وارده در جنگ رمضان به گونه ای نبود که امکان برگزاری تمرین و مسابقه در آن وجود داشته باشد، گفت: این سالن، اصلی ترین و مجهزترین سالن تنیس روی میز به حساب می آید و بر همین اساس بازسازی آن باید به صورت اصولی انجام شود به گونه ای که مجدد شرایط میزبانی های ملی و بین المللی را پیدا کند.

وی در مورد میزهای این سالن که در جریان جنگ و بر اثر خسارت های وارد به سالن دچار آسیب شدند و اینکه «آیا امکان تعمیر آنها وجود دارد؟»، گفت: تعمیر که در برنامه نیست، باید میزها تعویض شوند به خصوص اینکه ملی پوشان هم در این سالن تمرین می کنند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با بیان اینکه احتمالا تا ۱۰ روز دیگر مراحل بازسازی به پایان می رسد، در مورد میزان برآورد از هزینه این اقدامات گفت: با در نظر اقدامی که باید برای تعویض میزها داشته باشیم، بین ۴ تا ۵ میلیارد تومان هزینه بازسازی های مان می شود.

وی در مورد چگونگی تامین این هزینه ها نیز گفت: فدراسیون برای تامین منابع تلاش خواهد داشت ضمن اینکه روی حمایت و کمک وزارت ورزش هم حساب کرده ایم کمااینکه از طرف این وزارتخانه و به خاطر آسیبی که متحمل شدیم و خرج خارج از برنامه ای که روی دست مان گذاشت، مبلغی دریافت کردیم که به همین بازسازی اختصاص دادیم. خوشبختانه وزیر ورزش شخصا در جریان همه امور هستند و موضوعات را پیگیری می کنند.

قارداشی همچنین در مورد اعزام های تنیس روی میز گفت: فعلا که تمام اعزام ها با هماهنگی وزارت ورزش انجام می شود اما در کل به خاطر هزینه ها، اعزام ها بسیار سخت شده است. از طرفی هم اعزام ها برای موقعیت ورزشکاران و داوران مهم است و روی انگیزه آنها تاثیرگذار است. در هر صورت باید این شرایط را هم پشت سر بگذاریم تا به ثبات لازم برسیم.