سمیه سادات ابراهیمی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج ارزیابیهای انجامشده در سطح کشور گفت: در تمامی استانها، بدون استثنا، «عوامل مخاطرهآمیز خانوادگی» و «مشکلات اجتماعی و اقتصادی خانواده» در رتبه نخست آسیبهای دانشآموزی قرار دارند.
وی توضیح داد: در بخش خانوادگی، مواردی مانند بدسرپرستی، بیسرپرستی و طلاق از مهمترین مصادیق بهشمار میروند و در حوزه اقتصادی نیز فقر و نابرابریهای معیشتی نقش پررنگی در بروز آسیبها دارند.
ابراهیمی افزود: اگرچه این دو عامل در سراسر کشور مشترک و غالب هستند، اما در سطوح بعدی، نوع آسیبها در استانها متفاوت است؛ بهطوریکه در برخی مناطق خشونت و پرخاشگری، در برخی دیگر رفتارهای پرخطر و خودآسیبرسان و در برخی نیز گرایش به مصرف دخانیات شیوع بیشتری دارد.
وی با تأکید بر اهمیت نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: بخشی از این مسائل در حیطه مداخله آموزشوپرورش است، مانند ارائه خدمات مشاورهای به دانشآموزان، اما بخش مهمی از آن خارج از دایره اثر این نهاد قرار دارد، چرا که نهاد خانواده در کشور با خلأ متولی مشخص مواجه است.
مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزشوپرورش، آموزش والدین را مهمترین راهبرد این دستگاه دانست و گفت: هدف ما این است که والدین به درک عمیقتری از ویژگیهای نوجوانان امروز برسند، خودآگاهی بیشتری پیدا کنند و بتوانند ارتباط مؤثر و همدلانهای با فرزندان خود برقرار کنند تا محیطی امن و حمایتگر در خانواده شکل بگیرد.
ابراهیمی همچنین از تدوین و اجرای برنامههای تخصصی در حوزههای مختلف خبر داد و گفت: برای مقابله با آسیبهایی مانند پرخاشگری و رفتارهای خودآسیبرسان، پروتکلهای مشخصی طراحی شده و مشاوران تخصصی در این زمینه آموزش دیدهاند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت پیشگیری خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی آموزشوپرورش، تقویت فضای بانشاط در مدارس و افزایش امید در میان دانشآموزان است. به گفته او، فراهم کردن فرصت نقشآفرینی برای دانشآموزان باعث تقویت حس هویت و ارزشمندی شده و در نهایت به کاهش آسیبهای اجتماعی منجر میشود.
