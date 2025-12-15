به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کاظمینی از برگزاری سومین دوره کارگاه آموزشی «پیشگیری از رفتارهای خودآسیب‌رسان» در استان البرز خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه آموزشی به مدت دو روز و باهدف ارتقای سطح آگاهی، توانمندسازی و به‌روزرسانی دانش فعالان حوزه سلامت روان برگزار شد.

وی با اشاره به شعار این دوره از کارگاه‌ها با عنوان «با آگاهی از یکدیگر مراقبت کنیم»، افزود: مقابله با رفتارهای پرخطر و آسیب‌های جدی روانی نیازمند افزایش آگاهی عمومی، حساسیت اجتماعی و بهره‌گیری از رویکردهای علمی و به‌روز است و فعالان این حوزه باید همواره دانش و مهارت‌های تخصصی خود را ارتقا دهند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز بابیان اینکه برگزاری مستمر کارگاه‌ها و همایش‌های آموزشی به‌صورت دوره‌ای در دستور کار استان قرار دارد، گفت: در این دوره از اساتید برجسته کشوری، ازجمله اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران و اساتید توانمند استان البرز دعوت‌شده تا زمینه انتقال دانش روز و تبادل تجربه میان متخصصان فراهم شود.

کاظمینی با تأکید بر نقش کلیدی روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی، اساتید دانشگاه، سوپروایزرها و کادر درمان بیمارستان‌ها در ارتقای سلامت روان جامعه، تصریح کرد: افزایش سطح آگاهی این گروه‌ها یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از رفتارهای خودآسیب‌رسان است و شناسایی به‌موقع افراد در معرض خطر و هدایت آنان به مراکز تخصصی می‌تواند از بروز پیامدهای جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر در استان البرز بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی، افزایش تخت‌های بیمارستانی، راه‌اندازی و گسترش مراکز مشاوره «سراج» و تقویت سایر مراکز مشاوره‌ای، موجب کاهش معنادار مرگ‌های قابل‌پیشگیری ناشی از آسیب‌های شدید روانی در استان شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز همچنین از اجرای یک پژوهش بومی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد و افزود: نتایج این پژوهش به دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ‌شده تا عوامل اولویت‌دار بروز رفتارهای خودآسیب‌رسان را مبنای برنامه‌ریزی و اقدامات خود قرار دهند.

کاظمینی با اشاره به اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان اظهار کرد: طرح «نماد» با تأکید استاندار البرز در مدارس استان تقویت‌شده و غربالگری دانش‌آموزان به‌صورت جدی دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در صورت شناسایی افراد در معرض خطر، مداخلات لازم از اقدامات آموزشی و پیشگیرانه تا خدمات درمانی و در موارد ضروری بستری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای اولیا، مربیان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان باهدف افزایش آگاهی عمومی در دستور کار قرار دارد و این برنامه‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت. امیدواریم با تداوم اقدامات علمی، آموزشی و حمایتی، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر کنترل آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه برداریم.