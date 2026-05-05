ولایتی: ملوانان آمریکا ابزار نمایش برای پیروزی ترامپ در انتخاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پیامی در پیامرسان ایکس نوشت: «پیامی به ملوانان USS Tripoli: شما ابزارِ یک "نمایش سینمایی" برای پیروزی ترامپ در انتخابات هستید. دولتی که در حفظ جان سربازانش در نبردهای پیشین ناتوان بود، اکنون شما را برای صیانت از "قلک‌های منطقه‌ای" به مسلخ می‌فرستد. از تاریخ درس بگیرید؛ نبرد تریپولی(طرابلس) این بار در خلیج‌فارس تکرار نخواهد شد، بلکه به کابوسی مبدل می‌شود که امنیت شما را در هم خواهد کوبید.»