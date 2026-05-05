حجامت توسط افراد غیر متخصص خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهشید چایچی، ضمن اشاره به تغییرات فصلی بدن در بهار و تأکید بر ضرورت رعایت تدابیر سلامت متناسب با این فصل، گفت: در آموزههای طب ایرانی، بهار فصلی است که به طور طبیعی بدن انسان تمایل به دفع مواد زائد دارد و برخی روشهای پاکسازی از جمله حجامت، میتواند در صورت نیاز و تشخیصِ پزشک متخصص، به تعادل و سلامت بدن کمک کند. اما انجام خودسرانه یا توسط افراد غیرمتخصص، میتواند عارضهزا و حتی خطرناک باشد.
وی افزود: حجامت برای همه افراد مناسب نیست و باید پس از گرفتن شرححال دقیق، بررسی وضعیت عمومی بدن و ارزیابی اولویت سایر روشهای درمانی توسط پزشک متخصص طب ایرانی تجویز شود. همچنین افرادی که مبتلا به بیماریهای خاص مانند اختلالات انعقادی، کمخونی، یا عفونت هستند و یا داروهای ضدانعقاد مصرف می کنند نباید بدون مشاوره پزشکی اقدام به حجامت کنند.
چایچی با اشاره به تدابیر پیش از حجامت خاطرنشان کرد: افراد نباید با معده خالی یا بلافاصله بعد از صرف غذا حجامت کنند. همچنین مصرف غذاهای با مزاج سرد مانند ماست و خیار، یا غذاهای سنگین و چرب از چند ساعت قبل از حجامت باید محدود شود. استحمام در روز حجامت و انجام فعالیت بدنی شدید نیز توصیه نمیشود.
وی در ادامه به مراقبتهای پس از حجامت اشاره کرد و گفت: افراد تا یک ساعت نباید محل حجامت را بشویند، از فعالیت شدید، پرخوری، مصرف ماهی، لبنیات، غذاهای شور و پرادویه مانند فست فود تا ۲۴ ساعت پس از حجامت خودداری کنند زیرا می تواند اثرات درمانی حجامت را از بین برده و موجب ضعف و بی حالی بدن شود.
معاون توسعه سلامت مرکز ملی طب ایرانی و مکمل تأکید کرد: مردم باید بدانند انتخاب زمان مناسب و تعداد دفعات انجام حجامت، فردمحور و وابسته به مزاج و شرایط جسمی، روحی و اقلیمی فرد است؛ بنابراین تعیین آن صرفاً باید توسط پزشک و ترجیحا پزشک متخصص طب ایرانی انجام شود.
چایچی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص طب ایرانی در ترویج روشهای ایمن و علمی طب ایرانی تأکید کرد و از مردم خواست برای دریافت توصیههای معتبر سلامت، به رسانههای رسمی مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و انجمن علمی طب سنتی ایران مراجعه کنند.
