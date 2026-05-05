۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

هر حرکت از سوی امارات با پاسخ کوبنده ایران مواجه خواهد شد

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با انتشار پیامی هشدار داد و گفت: اگر از خاک امارات، اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور ما صورت پذیرد،  پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی لفاظی‌های اخیر برخی از مسئولین اماراتی سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با انتشار پیامی به این سخنان پاسخ داد که متن پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده اند و چنانچه اقدامی صورت می گرفت، با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می کردیم. لذا گزارش وزارت دفاع آن کشور به طور مطلق تکذیب می شود و عاری از هرگونه صحت است.

به مسئولان و دولتمردان امارات اعلام می گردد، کشور شما نباید به عنوان یک سرزمین اسلامی، لانه آمریکایی ها و صهیونیست ها و نیرو و تجهیزات نظامی آنها قرار گیرد و به جهان اسلام و مسلمانان، خیانت کند. شما نباید در دام و تله ی آمریکایی ها و صهیونیست ها خود را گرفتار سازید و به جای مقابله با کفار و مشرکین و عدم هرگونه همکاری با آنها ملت مسلمان ایران را مورد هجوم رسانه ای ناجوانمردانه، تهمت های ناروا و جوسازی قرار دهید.

با کمال تاسف باید گفت کشور امارات امروز به یکی از پایگاه های اصلی آمریکایی و صهیونیستی به عنوان دشمنان جهان اسلام و عامل اصلی ناامنی در منطقه، تبدیل گردیده است و محل استقرار بخش عمده ای از نیرو و تجهیزات نظامی آنها شده است.

با جوسازی، تهمت زدن و مظلوم نمایی، نمی توان مشکلی را حل کرد و فضای بین المللی را مخدوش نمود.

چنانچه تاکنون در برابر جوسازی و کمک شما به دشمنان امت اسلامی و ایران، کوتاه آمده ایم، صرفا به خاطر امنیت و رعایت حال برادران و خواهران مسلمان خود در آن کشور بوده است.

هشدار می‌دهیم اگر از خاک امارات، اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور ما صورت پذیرد، پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده خواهیم داد.

    • سیدابراهیمی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      سلام به تصمیم گیران اولا باید بصراحت اعلام کرد که کشتی های نظامی آمریکا اگر بهر ترفندی در خلیج فارس دیده شوند هدف بارش موشکی پهپادی قرار خواهند گرفت. ثانیا:پس وقت مین گذاری کی است برادران؟ باید مسیر یا کانالی که امریکا می خواهد در نزدیکی سواحل عمان بسمت خلیج فارس باز کند را بدون هیچ تعارفی مین گذاری کرد.. بامید پیروزی
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      دلم تنگ شده بود برای این جوان عزیز . خودش بک لشکر است برای کشور . مراقب این جوان. رعنا باشید انشالله به. زودی خبر پیروزی بر آمریکا را اعلام خواهد کرد 🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      جزایر آریانا و زرکوه رو از امارات غاصب پس بگیرید
    • ناشناس AE ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      این یک حماقت است که امارات را زیر ضربات کوبنده ببریم در حالی که رژیم صهیونیستی در امان بماند، ۹ج٪ ضربات باید مستقیم به رژیم باشد نه کشورهای منطقه،
    • سعید IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      اصلا امارات عددی نیست که ما بخوایم وقت خودمان را تلف کنیم و بهش هشدار بدهیم همون هشدار دادن یعنی وقت خودت رو تلف کردی
    • علی IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      امارات چند بار در این جنگ به ایران حمله نظامی کرد هر کس دیگه ای جای ایران بود کل پالایشگاه های نفت امارات به علاوه کل شهرهایش رو با خاک یکسان میکرد البته تاسیسات اب شیرین کن هایش هم در امان نبود ایران خیلی خیلی بهش رحم کرده ...
    • بهروز ص IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      سلام اگر امارات گستاخی کرد وخواست زیرآبی بره هفت موشک یک ونیم تنی به مقر اصلی سران آن جزایر بزنید دلمون خنک بشه خائنین و منافقین جایشان این دنیا نیست وسط قعر جهنم است
    • ناشناس IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      اگه دقیق بررسی شود در این چند سال اخیر کارهایی که آمریکا و اسرائیل برعلیه ایران انجام ندادند در مورد تحریم و آشوب و اغتشاش و فتنه گری امارات متحده عربی به طور حتم برعلیه ایران انجام داده
    • رضا بیگ IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      جانم فدای ایران

