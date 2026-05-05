هر حرکت از سوی امارات با پاسخ کوبنده ایران مواجه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی لفاظی‌های اخیر برخی از مسئولین اماراتی سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با انتشار پیامی به این سخنان پاسخ داد که متن پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده اند و چنانچه اقدامی صورت می گرفت، با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می کردیم. لذا گزارش وزارت دفاع آن کشور به طور مطلق تکذیب می شود و عاری از هرگونه صحت است.

به مسئولان و دولتمردان امارات اعلام می گردد، کشور شما نباید به عنوان یک سرزمین اسلامی، لانه آمریکایی ها و صهیونیست ها و نیرو و تجهیزات نظامی آنها قرار گیرد و به جهان اسلام و مسلمانان، خیانت کند. شما نباید در دام و تله ی آمریکایی ها و صهیونیست ها خود را گرفتار سازید و به جای مقابله با کفار و مشرکین و عدم هرگونه همکاری با آنها ملت مسلمان ایران را مورد هجوم رسانه ای ناجوانمردانه، تهمت های ناروا و جوسازی قرار دهید.

با کمال تاسف باید گفت کشور امارات امروز به یکی از پایگاه های اصلی آمریکایی و صهیونیستی به عنوان دشمنان جهان اسلام و عامل اصلی ناامنی در منطقه، تبدیل گردیده است و محل استقرار بخش عمده ای از نیرو و تجهیزات نظامی آنها شده است.

با جوسازی، تهمت زدن و مظلوم نمایی، نمی توان مشکلی را حل کرد و فضای بین المللی را مخدوش نمود.

چنانچه تاکنون در برابر جوسازی و کمک شما به دشمنان امت اسلامی و ایران، کوتاه آمده ایم، صرفا به خاطر امنیت و رعایت حال برادران و خواهران مسلمان خود در آن کشور بوده است.

هشدار می‌دهیم اگر از خاک امارات، اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور ما صورت پذیرد، پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده خواهیم داد.