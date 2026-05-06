۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

تماس تلفنی نتانیاهو با رئیس امارات

خبرگزاری امارات از رایزنی تلفنی رئیس امارات و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تحولات منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری امارات اعلام کرد که محمد بن زاید آل نهیان رئیس این کشور یک تماس تلفنی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دریافت کرده است.

در این گفتگوی تلفنی در خصوص تحولات منطقه و واکنش قاطع ایران به تجاوزات خصمانه در تنگه هرمز رایزنی شده است.

لازم به ذکر است کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که امارات دیگر سعی در پنهان کردن ماهیت رابطه خود با تل آویو ندارد، زیرا اکنون آشکارا به سمت تعمیق اتحاد خود حرکت می‌کند.

این گزارش افزود که امارات امروزه به نزدیکترین شریک عرب رژیم تبدیل شده است.

درهمین ارتباط، فایننشال تایمز پیش فاش کرد که تل آویو سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌ را برای کمک به مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به امارات فرستاده است.

    IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      از سال 1359 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست امارات جنایتکار در کار است.
    IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      حمله نظامی اسرائیل جنایت کار به ایران، اجرای قانون جنگل بود و هم 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار بوده است.

