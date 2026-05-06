تماس تلفنی نتانیاهو با رئیس امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری امارات اعلام کرد که محمد بن زاید آل نهیان رئیس این کشور یک تماس تلفنی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دریافت کرده است.

در این گفتگوی تلفنی در خصوص تحولات منطقه و واکنش قاطع ایران به تجاوزات خصمانه در تنگه هرمز رایزنی شده است.

لازم به ذکر است کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که امارات دیگر سعی در پنهان کردن ماهیت رابطه خود با تل آویو ندارد، زیرا اکنون آشکارا به سمت تعمیق اتحاد خود حرکت می‌کند.

این گزارش افزود که امارات امروزه به نزدیکترین شریک عرب رژیم تبدیل شده است.

درهمین ارتباط، فایننشال تایمز پیش فاش کرد که تل آویو سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته‌ را برای کمک به مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به امارات فرستاده است.