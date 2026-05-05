۲۵ مدرسه دزفول در جنگ رمضان دچار خسارات مختلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم سرافراز عصر امروز سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه دزفول در محل دفتر مدیریت اداره آموزش و پرورش، اظهار کرد: در جنگ رمضان حدود ۵۰ معلم و ۲۵۰ دانش آموز در سراسر کشور به فیض شهادت نائل آمده اند.

وی با بیان اینکه دزفول در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۷۸ شهید معلم و ۷۱۳ شهید دانش آموز تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، افزود: از این تعداد دانش آموز شهید، ۴۲۵ نفر در عملیات جنگی به شهادت رسیده اند.

مدیر آموزش و پرورش دزفول تعداد مدارس دزفول را ۵۰۰ مدرسه و تعداد دانش آموزان را یکصد هزار نفر برشمرد و تصریح کرد: ۶ هزار معلم در دزفول در حال حاضر مشغول به تدریس هستند و تعداد معلمان بازنشسته شهرستان نیز ۶ هزار نفر است.

سرافراز گفت: در طول جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) تعداد ۲۵ مدرسه در دزفول دچار خسارت های مختلف شده اند که در این بین دو مدرسه در منطقه پایگاه و یک سالن ورزشی دیگر قابل استفاده نیستند.

وی، هزینه تعمیر و مرمت این مدارس آسیب دیده را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: با توجه به هزینه های ساخت و ساز، احداث و تجهیز هر یک کلاس درس بیش از دو میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

سرافراز با بیان اینکه بسیاری از مدارس دزفول فرسوده و قدیمی هستند، بیان کرد: از ابتدای ورودم به آموزش و پرورش کلیه نیازها، کمبودها و موارد مربوط به مدارس به شکل مکتوب گردآوری شده است و در راستای رفع این مشکلات ایده ها و طرح های مختلفی نیز تدوین شده است که نیازمند نگاه ویژه خیران و مسئولان استانی و کشوری است.

وی گفت: برای سال جاری به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس آموزش و پرورش دزفول برگزاری یک کنگره ملی را در نظر گرفته ایم، تشکیلات و دبیرخانه این کنگره در حال برنامه ریزی است و یکی از اهداف کنگره این است که در راستای آن بتوانیم احداث یکصد زمین ورزشی، یکصد کلاس درس، یکصد سالن آموزشی- ورزشی و ....را به کمک خیران، وزارتخانه، بخشداری ها، دهیاری ها و دیگر متولیان محقق کنیم، چه بسا در حال حاضر نیز پروژه های متعددی در حال احداث بوده و یا بهره برداری شده است.

مدیر آموزش و پرورش دزفول تاکید کرد: در ایام جنگ تحمیلی سوم هیچ کلاس درسی در شهرستان دزفول تعطیل نشده و معلمان به صورت مستمر و با جدیت در حال تدریس دانش آموزان به صورت آنلاین هستند که این روش به مراتب از آموزش حضوری زمانبرتر و سخت تر است.