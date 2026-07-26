عظیم سرافراز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کانونهای ورزشی دانشآموزی شهرستان دزفول با هدف توسعه فعالیتهای تربیتبدنی، ارتقای سلامت جسمی و روحی دانشآموزان و غنیسازی اوقات فراغت آنان در ایام تابستان فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: آیین افتتاح کانونهای ورزشی دانشآموزی در مجتمع ورزشی شهید ناحی با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای دانشآموزان و علاقهمندان به فعالیتهای ورزشی برگزار شد.
سرپرست آموزش و پرورش دزفول با اشاره به تنوع رشتههای ورزشی این کانونها، گفت: کلاسهای آموزشی برای دانشآموزان دختر و پسر در تمامی مجتمعهای ورزشی آموزش و پرورش در رشتههای فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، دوومیدانی، آمادگی جسمانی، کشتی فرنگی، کشتی آزاد، ژیمناستیک، بازیهای کودکان و حرکات اصلاحی برگزار میشود.
سرافراز از خانوادهها دعوت کرد با ثبتنام فرزندان خود در این کانونها، زمینه حضور فعال آنان در برنامههای ورزشی و تربیتی تابستان را فراهم کنند.
وی یادآور شد: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام همهروزه در نوبتهای صبح و عصر به مجتمعهای ورزشی شهید رجایی، شهید ناحی، ریسمانسنج، امام رضا(ع)، مرکز استعدادیابی الغدیر و مدرسه کشتی زندهیاد آستی مراجعه کنند.
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