به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق روز سهشنبه در نشست صمیمانه با رؤسا و اعضای هیأتمدیره انجمنهای حملونقل ریلی و صنایع وابسته، بر ضرورت همکاری فعالان این حوزه برای تحقق مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست با گرامیداشت یاد امام راحل، شهدای انقلاب، فرماندهان، سربازان و کودکان شهید و همچنین شهدای خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی در بخشهای ریلی، جادهای، بندری و هوایی، از تلاشهای فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: حضور و ایستادگی شما در کنار مردم نشان داد که همچون سربازان وطن در مسیر خدمت به کشور تلاش میکنید.
نقش صنعت ریلی در شرایط بحران
وی با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ و تلاش دشمن برای ایجاد بیثباتی، اظهار داشت: با وجود برنامهریزیهای دشمن برای تجزیه، فروپاشی و ایجاد آشوب داخلی، هیچیک از اهداف آنان محقق نشد و مردم بار دیگر دلبستگی خود به انقلاب را نشان دادند.
صادق همچنین به دو رویداد مهم در حوزه زیرساختهای حملونقل اشاره کرد و گفت: پل «ب ۱» که برای تسهیل تردد مردم ساخته شده بود، پیش از بهرهبرداری در حملات دشمن تخریب شد. این اتفاق در کنار بازسازی سریع آن، نشاندهنده توان مهندسی کشور بود و واقعیت توانمندیهای ایران را به نمایش گذاشت.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در مدت کوتاهی پس از تخریب زیرساختها، عملیات بازسازی انجام شد و بار دیگر سوت قطار در همان مسیر به صدا درآمد؛ موضوعی که نشاندهنده ظرفیت و توان صنعت ریلی کشور است.
تداوم پروژهها و پیگیری مسائل ناوگان
وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در بازسازی زیرساختها گفت: در جریان بازسازی یکی از زیرساختهای ریلی، سه نسل از یک خانواده شامل پدربزرگ، پدر و پسر در کنار یکدیگر فعالیت داشتند که این موضوع بیانگر ریشهدار بودن صنعت ریلی کشور است.
صادق از تداوم اجرای پروژههای حوزه راه و شهرسازی خبر داد و افزود: برخی مسائل مرتبط با ناوگان حملونقل ریلی حل شده است و با توجه به تابآوری صنعت در پیشبرد اهداف، موضوعات مرتبط بهویژه در کارگروه تأمین کالاهای اساسی پیگیری میشود.
تأکید بر تقویت زیرساخت و تجهیز ناوگان
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش زیرساخت در تأمین معیشت مردم، گفت: تقویت زیرساختها از موضوعات مورد تأکید رهبری است و باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین رئیسجمهور نیز در ادامه همین رویکرد، تجهیز ناوگان حملونقل را در اولویت قرار دادهاند.
وی تصریح کرد: تأکیدات رهبری و رئیسجمهور در حوزه زیرساخت به منزله تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی، شرکت راهآهن و بخش خصوصی فعال در حوزه حملونقل ریلی و صنایع وابسته است.
صادق با اشاره به دیدگاههای بخش خصوصی اظهار داشت: پیگیری مشوقها و بستههای حمایتی در دستور کار قرار دارد و با توجه به شرایط جنگی، اولویتبندی اقدامات انجام میشود تا میزان اثربخشی و پیشرفت طرحها مشخص باشد.
توسعه همکاریهای حملونقلی و جابهجایی بار
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بنادر جنوبی کشور ادامه داد: با توجه به کاهش پهلوگیری کشتیها در این بنادر، انتقال بار از طریق پایانههای مرزی و ریلی و همچنین بنادر شمالی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این شرایط لازم است با کشورهایی که امکان همکاری در حمل بار از مسیر ریلی دارند، تعامل بیشتری شکل گیرد تا روند جابهجایی کالا تسهیل شود.
صادق تأکید کرد: حرکت بار بر روی ریل و توسعه تعاملات حملونقلی میتواند به افزایش امنیت حمل کالا کمک کند.
