به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکیبی‌ نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در نشست هم‌اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل که با حضور مسئولان ارشد ۸ استان به میزبانی استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: برای موفقیت در مسیر توسعه تجارت و حمل‌ونقل، باید هماهنگی و هم‌افزایی میان همه بخش‌های مرتبط، از جمله استانداری‌ها، متولیان ذیربط در امر تشریفات ترخیص کالا، بخش خصوصی و متولیان حمل‌ونقل تقویت شود و موفقیت این مسیر با نگاه مشترک همه مجموعه‌ها برای رفع موانع امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امکانات موجود به بهترین شکل در خدمت تسهیل تجارت قرار گیرد، افزود: با پیگیری تصمیمات مشترک می‌توان به بهبود روند حمل‌ونقل، افزایش نقش استان‌ها در توسعه اقتصادی و دسترسی بی‌دغدغه کالاها در هر شرایطی کمک کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی بنادر شمالی، تصریح کرد: مجموع ظرفیت انبارها ۶۴۸ هزار متر مربع، ظرفیت سیلوها ۷۴۷.۵ هزار تن و ظرفیت نگهداری روغن خام ۲۶۰ هزار تن است.