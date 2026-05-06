پوشش اینترنت پرسرعت در شهرستان گناوه افزایش یافت

علی سملیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها، از ایجاد سایت تلفن همراه در روستای کلر از توابع شهرستان گناوه خبر داد.

وی اضافه کرد: پس از درخواست های مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب در روستای کلر، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با احداث سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات رفع شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر ادامه داد: سایت تلخو ایجاد شده است و هزینه اجرای این سایت ۷ میلیارد تومان و از محل طرح خدمات اجباری روستایی تأمین شده است.

سملیان اظهار کرد: کلر، روستایی از توابع شهرستان گناوه با ۳۵ خانوار و جمعیت ۹۶ نفر است که با ایجاد سایت همراه در این روستا، باعث بهبود پوشش مشترکین روستای شول با ۲۵۱ خانوار و جمعیت ۸۲۴ نفر شده است.

وی، هدف این اداره کل را رفع مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات نقاط محروم و بروزرسانی اطلاعات روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان اعلام کرد.