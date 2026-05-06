۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

حیدری: زلزله ۵ ریشتری گیلانغرب خسارت جانی و مالی نداشت

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: با ارزیابی میدانی تیم‌های امدادی، زلزله ۵ ریشتری بامداد امروز در گیلانغرب هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز (چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر شهرستان گیلانغرب را لرزاند.

وی افزود: خوشبختانه پس از ارزیابی میدانی تیم‌های امدادی و با پیگیری مستقیم فرمانداران شهرستان‌های غربی تحت دستور استاندار، مشخص شد این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی و مادی در پی نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: با دستور استاندار کرمانشاه، فرمانداران گیلانغرب و شهرستان‌های غربی استان بلافاصله به صورت میدانی در منطقه حاضر شدند. تیم‌های ارزیاب دستگاه‌های امدادی نیز به‌سرعت شرایط را بررسی کردند که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.

حیدری با اشاره به جزئیات و زمان دقیق این زلزله‌ها ادامه داد: این زمین‌لرزه ساعت ۰۰:۲۳ بامداد امروز (چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) با بزرگی ۵ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری زمین در منطقه گیلانغرب رخ داد. همچنین در ساعت ۰۰:۳۹ بامداد نیز یک پس‌لرزه ۳ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید که آن نیز بدون خسارت بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از وقوع این زمین‌لرزه، تمامی پایگاه‌های هلال احمر استان کرمانشاه در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و در نهایت پس از بررسی‌های دقیق و اطمینان از نبود خسارت، وضعیت منطقه عادی اعلام شد.

کد مطلب 6821727

