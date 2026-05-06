۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

دسترسی دانشجویان به اینترنت بین‌الملل تسهیل شد

دانشگاه علامه بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، شرایط دسترسی به اینترنت، پایگاه‌های اطلاعاتی علمی ملی و بین‌المللی، کتابخانه دیجیتال و منابع غیردیجیتال را برای دانشجویان سایر دانشگاه ها فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبائی اعلام کرد: در اقدامی تعاملی با سایر مراکز آموزش عالی کشور و در راستای تسهیل شرایط پژوهشی و آموزشی و حمایت از دانشجویان برای دسترسی به منابع علمی و شبکه اینترنت بین‌الملل، بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرایط دسترسی به اینترنت، پایگاه‌های اطلاعاتی علمی ملی و بین‌المللی، کتابخانه دیجیتال و منابع غیردیجیتال را برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که در تهران سکونت دارند، فراهم کرد.

بر این اساس، دانشجویان دانشگاه‌های خارج از تهران که ساکن تهران هستند می‌توانند با همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر، به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی مراجعه و از این خدمات استفاده کنند.

همچنین در چارچوب اجرای متقابل این بخشنامه، امکان استفاده از خدمات اینترنتی دانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در دانشگاه‌های بزرگ کشور از جمله شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، اصفهان، شهید چمران اهواز، صنعتی اصفهان، شهید باهنر کرمان و دانشگاه لرستان در راستای رفاه حال دانشجویان فراهم شده است.

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سایر استان‌ها سکونت دارند نیز می‌توانند با هماهنگی و تماس با دانشگاه‌های محل اقامت خود، از ارائه خدمات مشابه اطمینان حاصل کرده و از امکانات آن دانشگاه‌ها بهره‌مند شوند.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از ساعات کاری کتابخانه مرکزی می‌توانند به بخش اطلاعیه‌های سایت کتابخانه دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی https://library.atu.ac.ir/fa مراجعه کنند.

زهرا سیفی

    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      سلام لطفا دسترسي گيمينگ هم پيگيري بفرماييد ( بنياد ملي بازي هاي رايانه اي ) بچه ها تو اين زمونه تفريحي ندارن
    • رضا IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      مردم نخودی شدن اینترنت برای همه مردم است من دانشجوی هستم تحت هیچ شرایطی از این استفاده نمی کنم بعد اینترنت همه باید استفاده کند
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      بعد از ۶۸ روز، اینترنت دانشجوها تسهیل شد؟
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      برادر؛ من هم گیمر هستم، هم کد می نویسم، هم ۱۰ ها استفاده ی دیگه از اینترنت دارم که به کسی مربوط نیست. اینکه می گی بچه ها سرگرمی ندارن کاملا درسته و حق گفتی اما اینکه می گی دسترسی گیمر ها رو باز کنید، درست نیست. اینترنت باید برای همه خیلی زود)یک ساعته( باز بشه. از این مهم تر اصلا نباید قطع می شد.
    • اینترنت حق ماست IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      آخه این چه کاریه .جواز دارا .اساتید .دانشجویان . دکترا .مهندسان .معلمان .اینترنت تعلق میگیره پس این وسط سر کی بی کلاه میمونه .مردم عادی واقعا جای تأسف داره این چه حرکتیه
    • پريا IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      دسترسي مردم پس چي اينترنت رو متصل كنيد
    • اینترنت IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      اینترنت را برای همه مردم ازاد کنید تا به کسب و کارشان ادامه داده و اقتصاد کشور با روحیه ی قوی مردم پیشرفت کنه و دشمن تحقیر شود چرا که دشمن هر بار با یک حمله میداند برنامه ی قطعی اینترنت در دستور کاره و سعی میکنه بین مردم و دولت اختلاف بندازه اگر دولت برخلاف تصورات دشمن به مردم خدمت کنه اینترنت ازاد باشه دشمن نمیتونه در رسانه هایش بر علیه دولت و ملت ایران تولید محتوا کنه و از این بستر به نفع خود بهره ببرد اینترنت را ازاد کنید و هرگز قطع نکنید
    • دانشجوی بیچاره ارشد البته بدون اینترنت IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      من دانشجوام اما اینترنت ندارم دوبار هم از دانشگاه پرسیدم هر دوبار گفتن اینترنت ندارن اینترنت برای همه وصل کنین

