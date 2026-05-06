به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبائی اعلام کرد: در اقدامی تعاملی با سایر مراکز آموزش عالی کشور و در راستای تسهیل شرایط پژوهشی و آموزشی و حمایت از دانشجویان برای دسترسی به منابع علمی و شبکه اینترنت بینالملل، بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرایط دسترسی به اینترنت، پایگاههای اطلاعاتی علمی ملی و بینالمللی، کتابخانه دیجیتال و منابع غیردیجیتال را برای دانشجویان سایر دانشگاهها که در تهران سکونت دارند، فراهم کرد.
بر این اساس، دانشجویان دانشگاههای خارج از تهران که ساکن تهران هستند میتوانند با همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر، به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی مراجعه و از این خدمات استفاده کنند.
همچنین در چارچوب اجرای متقابل این بخشنامه، امکان استفاده از خدمات اینترنتی دانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در دانشگاههای بزرگ کشور از جمله شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، اصفهان، شهید چمران اهواز، صنعتی اصفهان، شهید باهنر کرمان و دانشگاه لرستان در راستای رفاه حال دانشجویان فراهم شده است.
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که در سایر استانها سکونت دارند نیز میتوانند با هماهنگی و تماس با دانشگاههای محل اقامت خود، از ارائه خدمات مشابه اطمینان حاصل کرده و از امکانات آن دانشگاهها بهرهمند شوند.
دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از ساعات کاری کتابخانه مرکزی میتوانند به بخش اطلاعیههای سایت کتابخانه دانشگاه علامه طباطبائی به نشانی https://library.atu.ac.ir/fa مراجعه کنند.
