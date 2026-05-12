  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

امکان استفاده از خدمات علمی و اینترنتی ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور فراهم شد

امکان استفاده از خدمات علمی و اینترنتی ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور فراهم شد

معاونان پژوهش و فناوری ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند، خدمات علمی، کتابخانه‌ای و اینترنتی خود را در اختیار سایر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها قرار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان پژوهش و فناوری ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که با توجه به ضرورت دسترسی استادان، پژوهشگران و دانشجویان به منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، این دانشگاه‌ها آمادگی دارند خدمات علمی و کتابخانه‌ای خود را در اختیار سایر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور قرار دهند.

بر اساس این اطلاعیه، بهره‌مندی از منابع علمی، فضای کتابخانه‌ای و اینترنت خدماتی با هدف تداوم فعالیت‌های پژوهشی و تقویت عدالت آموزشی برای استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سراسر کشور ارائه می‌شود.

طبق اعلام معاونان پژوهشی این دانشگاه‌ها، متقاضیان می‌توانند در ساعات کاری با مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاه‌های یادشده و ارائه کارت دانشجویی معتبر، کارت عضویت هیأت علمی یا معرفی‌نامه از دانشگاه محل تحصیل یا خدمت خود، از این امکانات بهره‌مند شوند.

دانشگاه‌های علامه طباطبائی، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، تبریز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، شهید چمران اهواز، شیراز، اصفهان و شهید باهنر کرمان از جمله دانشگاه‌های مشارکت‌کننده در این طرح هستند.

کد مطلب 6827546
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      13 0
      پاسخ
      اینترنت بدون محدودیت و بدون فیلتر حق مسلم ماست
    • ناشناس IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      «نگاه دولت بر مخالفت با هرگونه تبعیض است و برخورداری از اینترنت را حق همه مردم می‌داند.» اگه با تبعیض مخالف هستید اول سیم کارت سفید رو حذف کنید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه