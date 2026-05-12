امکان استفاده از خدمات علمی و اینترنتی ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان پژوهش و فناوری ۱۵ دانشگاه بزرگ کشور با انتشار اطلاعیهای اعلام کردند که با توجه به ضرورت دسترسی استادان، پژوهشگران و دانشجویان به منابع کتابخانهای و اینترنتی، این دانشگاهها آمادگی دارند خدمات علمی و کتابخانهای خود را در اختیار سایر دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور قرار دهند.
بر اساس این اطلاعیه، بهرهمندی از منابع علمی، فضای کتابخانهای و اینترنت خدماتی با هدف تداوم فعالیتهای پژوهشی و تقویت عدالت آموزشی برای استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سراسر کشور ارائه میشود.
طبق اعلام معاونان پژوهشی این دانشگاهها، متقاضیان میتوانند در ساعات کاری با مراجعه به کتابخانههای دانشگاههای یادشده و ارائه کارت دانشجویی معتبر، کارت عضویت هیأت علمی یا معرفینامه از دانشگاه محل تحصیل یا خدمت خود، از این امکانات بهرهمند شوند.
دانشگاههای علامه طباطبائی، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، تبریز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، شهید چمران اهواز، شیراز، اصفهان و شهید باهنر کرمان از جمله دانشگاههای مشارکتکننده در این طرح هستند.
