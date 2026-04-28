۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

استفاده از کتاب های الکترونیکی برای اساتید و دانشجویان علامه رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبائی در راستای پشتیبانی از فرایندهای آموزشی و پژوهشی و با توجه به شرایط ویژه کنونی، دسترسی رایگان به مجموعه کتاب‌های الکترونیکی منتشرشده توسط انتشارات این دانشگاه را برای استادان و دانشجویان فراهم کرده است.

این اقدام با هدف تسهیل دسترسی جامعه دانشگاهی به منابع علمی و کمک به غنی‌سازی مطالعات و فعالیت‌های علمی انجام شده و مجموعه‌ای از آثار منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

استادان، پژوهشگران و دانشجویان می‌توانند برای بهره‌مندی از این منابع علمی به اینجا مراجعه کنند.

زهرا سیفی

