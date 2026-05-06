دعوت علمای عراق از حجاج خانه خدا برای انجام حج به نیت رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس علمای رباط محمدی و مجلس علمای عراق با صدور بیانیه‌هایی به مناسبت ایام حج سال ۱۴۴۷ قمری خطاب به حجاج بیت الله الحرام از ایشان خواستند تا ضمن اعلام انزجار خود از تعدی و تعرض رژیم صهیونیستی به بلاد مسلمانان، در این ایام مبارک نسبت به ادای اعمال حج و برگزاری مراسمات و مجالس قرائت قرآن به نیابت از قائد شهید امت اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

مجلس علمای رباط محمدی ضمن محکوم کردن حملات دشمنان امریکایی-صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود آورده است: «مسلمانان را بر اعلام انکار خود نسبت به آنچه بر مردمان مسلمان از تجاوزات می‌رود – به ویژه ستمدیدگان مردم فلسطین در غزه و آنهایی که با آنها ایستادند از کشورها و مردم امت همچون جمهوری اسلامی ایران، لبنان، یمن، عراق و سایر ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان – و نیز تجاوزات اخیر که جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد، و حمله ستمگرانه به رهبران امت و جنایت دشمن صهیونیستی-آمریکایی – که جنایت عصر است و به شهادت رهبر بزرگ اسلامی، آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، به همراه فرماندهان بزرگ و خانواده محترمشان انجامید، خداوند آنان را در زمره شهدا بپذیرد – تشویق می‌کنیم؛»

مجلس علمای عراق نیز با اشاره به خسارت بزرگ شهادت امام خامنه‌ای (ره) برای جهان اسلام در بیانیه خود بر این امر تأکید داشته است که «از حاجیان خانه خدا می‌خواهیم اعمال عبادی خود را میدانی برای وفاداری قرار دهند به این گونه که بخشی از عبادت خویش را همچون عمره مفرده با برگزاری جلسات قرائت قرآن به روح ولی‌فقیه درگذشته یعنی خامنه‌ای کبیر تقدیم کنند تا یاد او را زنده دارند.»

مشروح بیانیه مجلس علمای رباط محمدی به شرح زیر است:

ستایش خدایی را که صاحب جلال و کرامت است، آنکه دل‌ها را بر یاد خود جمع کرد، صف‌ها را در خانه محترم خود یکپارچه ساخت، و حج را فصلِ گردهمایی‌ای قرار داد که ارواح پیش از اجساد در آن به هم می‌رسند و مردمان در سرزمین حرام در پیشگاه خالق خود با مهر و هماهنگی برابرند، نه برتری برای عرب بر عجم جز به پرهیزگاری و خشنودی خدای پاک و سلام و هیچ برتری جز به اخلاص و راستی و وفاداری به خداوند جهانیان، پروردگار زمزم و مقام نیست؛ و ما در حالی که به حاجیان بیت‌الله الحرام و به تمام امت اسلامی روی می‌آوریم، یادآوری می‌کنیم که این فصل عظیم فقط شعائری نیست که به جا آورده شود، بلکه میدانی برای تربیت ربّانی، مکتبی برای وحدت ایمانی و سرآغازی برای آگاهی تمدنی است که تعادل را به امت بازمی‌گرداند و معنای برادری و همگی چنگ زدن به ریسمان خدا را در دل‌ها تجدید می‌کند.

در بیان انجام وظیفه خود در دعوت و یادآوری، نکات و مأموریت‌هایی به شرح زیر بیان می‌شود:

اول: ایستادن میلیون‌ها نفر در عرصه‌ی مشعر، با یک لباس و یک نداء، اعلامی ربّانی است که امت قادر است بر تمام تفاوت‌های ساختگی خود غلبه کند، و اینکه وحدت صف، شعاری نظری نیست، بلکه حقیقتی قابل تحقق است هرگاه نیت‌ها خالص و دل‌ها پاک گردد. پس‌ای حاجیان گرامی، اجتماع شما را تجدیدی در راستای کنار گذاشتن تفرقه، رها کردن کینه‌ها، و پاک کردن سینه‌ها از هرگونه کینه فرقه‌ای یا جناحی نسبت به هر مسلمانی قرار دهید.

دوم: برترین توشه‌ای که از این موسم برمی‌گیرید، صفای دل، سلامت قلب، و برتری یافتن از انگیزه‌های تعصب و کینه‌هاست، تا حاجی در حالی بازگردد که از سنگینی‌های نفس رهایی یافته، و با نگاه رحمت و مسئولیت به سوی امت خود گشوده شده باشد. پس حج تنها جابه‌جایی در مکان نیست، بلکه دگرگونی در درون است، از تنگنای خود به گستردگی امت، و از پراکندگی به ائتلاف و وحدت.

سوم: این جمعیت‌های باایمان، اگر پیام بزرگ حج را درک کنند، درمی‌یابند که نیرویشان در وحدتشان است، و عزتشان در تمسک به دینشان است، و اینکه امتی هستند که آفریده نشده‌اند تا ضعیف شوند، بلکه تا بر مردم گواهِ به حق و عدل باشند. از این رو، بر امت است که از این دیدار بزرگ، روحیه عزم و پایداری در برابر دشمنان خود و دشمنان ارزش‌های انسانی که همچنان به تجاوز و سلطه‌جویی می‌پردازند و حرمت‌ها را می‌شکنند و بر مردمان مستضعف تعدی می‌کنند الهام بگیرد.

چهارم: به حاجیان بیت‌الله الحرام و همه مسلمانان یادآوری می‌کنیم که از لوازم توحید خالص و اعمال این مناسک بزرگ، اعلام بیزاری از ستم و تجاوز، و از هر نظامی که بر پایهٔ استکبار و طغیان بنا شده است – به ویژه اشغالگر لعنتی صهیونیستی-آمریکایی و یاران و حامیانش – و نفی دوستی با کسانی است که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و بر بندگانش ستم می‌کنند و این بیزاری شعاری احساسی نیست، بلکه موضعی اخلاقی و آگاهانه است که از ارزش‌های عدالت و کرامت انسانی نشأت می‌گیرد و همه اشکال سلطه و تجاوز را رد می‌کند.

پنجم: در این موقعیت، مسلمانان را بر اعلام انکار خود نسبت به آنچه بر مردمان مسلمان از تجاوزات می‌رود – به ویژه ستمدیدگان مردم فلسطین در غزه و آنهایی که با آنها ایستادند از کشورها و مردم امت همچون جمهوری اسلامی ایران، لبنان، یمن، عراق و سایر ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان – و نیز تجاوزات اخیر که جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد، و حمله ستمگرانه به رهبران امت و جنایت دشمن صهیونیستی-آمریکایی – که جنایت عصر است و به شهادت رهبر بزرگ اسلامی، آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای (قدس سره)، به همراه فرماندهان بزرگ و خانواده محترمشان انجامید، خداوند آنان را در زمره شهدا بپذیرد – تشویق می‌کنیم؛ جنایتی که دوران معاصر ما مانند آن را ندیده و دل‌های مؤمنان و آزادگان سراسر جهان را خونین کرده است، و نقض آشکار حرمت ملت‌ها و حقوق آنان، و خروج رسواگرانه از تمام ارزش‌های انسانی و دینی، و نقض قوانین بین‌المللی است؛ و تأکید می‌کنیم که ایستادن در کنار مؤمنان و ستمدیدگان، از متن رسالت اسلام است که برای یاری حق و برچیدن ستم آمده، نه برای تثبیت آن یا سکوت در برابر آن، چه رسد به ایستادن در کنار دشمن در برابر مسلمانان.

ششم: وظیفه با پایان یافتن مناسک پایان نمی‌پذیرد، بلکه زمانی آغاز می‌شود که حاجی به جامعهٔ خود بازمی‌گردد و پیام اصلاح و وحدت را حمل می‌کند، به چنگ زدن (به ریسمان خدا) دعوت می‌نماید، پروژه‌های تفرقه را رد می‌کند، و در راه ساختن آگاهیِ جامعی که شایسته امتی که پیام آسمان را حمل کرده است، جهاد می‌کند.

در پایان،‌ای حاجیان بیت‌الله الحرام ایستادنتان را در پیشگاه خدا، ایستادی صادقانه با خود و امتتان قرار دهید، و پیمان با خدا را بر یاری دینش و اصلاح میان خودتان تجدید کنید و چنان باشید که خدا شما را خواسته است: امتی یگانه، گواه به حق، قائم به عدل، و به یاد داشته باشید فرمان خداوند را که فرمود: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که دشمن یکدیگر بودید، پس میان دل‌هایتان الفت انداخت، تا به نعمت او برادر شدید، و بر لبه حفره‌ای از آتش بودید، پس شما را از آن رهایی بخشید. این گونه خداوند آیاتش را برای شما روشن می‌کند، باشد که هدایت شوید؛ و ستایش خداوند جهانیان راست.

عبدالقادر بهجت حسنی آلوسی

رئیس مجلس علمای رباط محمدی

۵/۴/۲۰۲۶ م

مشروح بیانیه مجلس علمای عراق به‌مناسبت موسم حج نیز به شرح زیر است:

به همه‌ی فرزندان امت اسلامی در شرق و غرب عالم؛ امسال موسم حج در شرایط بسیار حساسی فرا می‌رسد که امت ما با چالش‌های انباشته روبه‌رو است که عقیده و هویت آن را هدف قرار داده است. حج با معانی عمیق و هویتی در خود تنها مجموعه‌ای از شعائر به‌جا آورده شده نیست بلکه چشمه‌ای همیشه جوشان از تقوی و آگاهی و سکویی جهانی برای زنده کردن روح مسئولیت‌پذیری و برانگیختن امت است تا جایگاه و نقش خود را به یاد بیاورد.

این موسم پر برکت فرصتی واقعی برای تجدید عهد با خداوند متعال و عمق بخشیدن به آگاهی جمعی است تا دریابیم که وحدت مسلمانان نه یک شعار بلکه ضرورتی سرنوشت‌ساز در برابر دشمنی مشترک است که می‌کوشد صفوف را بشکند، اراده‌ها را سست کند و بر توانمندی‌ها و مقدسات امت چیره شود.

آنچه امروز بر سر امت می‌آید با دو عامل اساسی فهمیدنی است:

نخست: موضوع درونی است که در سستی ایمان، درگیری‌های داخلی - چیرگی منافع مشترک تنگ-نظرانه و فساد و غفلت گفته می‌شود.

دوم: موضوع بیرونی است که در قدرت‌های استکباری جهان جلوه دارد قدرت‌هایی که با اعمال فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی می‌کوشند از راه‌های گوناگون سلطه‌ی خود را تحمیل کنند.

از همین‌جا مرزهای دو جبهه روشن می‌شود که باید آنها را شناخت:

جبهه حق: جبهه‌ای که از ایمان به خدا سرچشمه می‌گیرد و به ارزش‌های عدالت و کرامت پایبند است و برای وحدت امت می‌کوشد و از آرمان‌های بزرگ و مقدسات آن دفاع می‌کند.

جبهه باطل: جبهه‌ای که بر پایه سرکشی و استکباری می‌چرخد دامن زدن به درگیری‌ها می‌پردازد فساد را می‌گستراند هویت اسلامی را نشانه می‌گیرد و همه امکانات را در نگه‌داشتن امت در ناتوانی و وابستگی به کار می‌گیرد.

ارائه این تشخیص برای پاسداری از آگاهی اسلامی در برابر آمیختگی و اشتباه در مواضع و تثبیت جهت‌گیری به سوی حق ضرورتی حیاتی است. فریضه حج با همه ذکر و خشوع و روی‌آوردن صادقانه به خداوند متعال برای درمان کاستی‌های درونی و دمیدن روح تقوی در جان‌ها کافی است و همچنین گرد هم آمدن مسلمانان از نژادها و زبان‌های گوناگون در یک سرزمین به آنها احساس راستین از وحدت و توانایی می‌بخشد و آنان را در رویارویی باچالش‌های درونی نیرومندتر می‌سازد.

هرگاه این دو بعد حج با یکدیگر جمع شوند بر قوت و استواری امت افزوده می‌شود و هرگاه یکی از آن دو غایب گردد یا ضعیف شود امت بیش از پیش در معرض بحران‌ها و شکست‌ها قرار می‌گیرد. یکی از خطرناک‌ترین چیزهایی که امروز امت با آن روبه‌رو است تفرقه مذهبی و قومی، تحریک برای فتنه‌های درونی و ضعف اراده مستقل سیاسی است. از همین رو از همه مسلمانان می‌خواهیم از این اختلافات فراتر روند و همگی به ریسمان خدا چنگ زنند و برای ساختن موضعی یکپارچه بکوشند که کرامت و استقلال امت را حفظ کنند.

همچنین از حاجیان خانه خدا می‌خواهیم اعمال عبادی خود را میدانی برای وفاداری قرار دهند به این گونه که بخشی از عبادت خویش را همچون عمره مفرده با برگزاری جلسات قرائت قرآن به روح ولی‌فقیه درگذشته یعنی خامنه‌ای کبیر تقدیم کنند تا یاد او را زنده دارند. در پایان از خداوند متعال می‌خواهیم حج حاجیان را بپذیرد و این موسم پر برکت را نقطه آغازی برای وحدت و خیزش امت قرار دهد و به مسلمانان عزت و استقلال ارزانی کند و آنان را از فتنه چه آشکار و چه پنهان دور نگه دارد.