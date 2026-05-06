۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

علی نصیریان: تمدن ایران از بین رفتنی نیست

علی نصیریان بازیگر مطرح سینما و تلویزیون گفت: تمدن ایران از بین‌رفتنی نیست چون ما ملت ریشه‌داری هستیم و ملت ۲۵۰ ساله نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیریان با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره نابودی تمدن ایران، در پیامی تصویری اظهار کرد: ایران از بین رفتنی نیست. بسیاری از اقوام مثل بربرها و مغول‌ها و اعراب و دیگران آمدند و خواستند ایران را از بین ببرند، نتوانستند چون ایران از بین‌رفتنی نیست.

وی با نام بردن از شاعران قرون مختلف عنوان کرد: ما تا زمانی که شاهنامه و یا شاعرانی چون سعدی و حافظ و مولانا و دیگر بزرگان ادب و هنر فارسی و ایرانی را داریم، ایران هم باقی است. فقط خط نستعلیق فارسی ۵۰۰ سال قدمت دارد که در آفرینش زیبایی در کار هنری الگو شده است. تا زمانی که ما چنین فرهنگ و هنری داریم، ریشه داریم و این ایران از بین‌رفتنی نیست.

نصیریان در پایان تصریح کرد: ایران را کسی نمی‌تواند از بین ببرد. در ظاهر ممکن است برخی مکان ها را خراب کنند و زمان می برد تا ساخته شوند اما دوباره برقرار خواهند شد و تمدن ما از بین‌رفتنی نیست چون ما ملت ریشه‌داری هستیم. ما ملت ۲۵۰ ساله نیستیم بلکه نزدیک به ۳۰۰۰ سال سابقه داریم.

عطیه موذن

