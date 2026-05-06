  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

ساماندهی «صنوف مزاحم» سمنان در صدر مطالبات مردمی؛ وعده پیگیری فرماندار

ساماندهی «صنوف مزاحم» سمنان در صدر مطالبات مردمی؛ وعده پیگیری فرماندار

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه ساماندهی صنوف مزاحم یکی از مهمترین مطالبات شهروندان سمنانی است، گفت: این مشکل تنها با انتقال و استقرار برخی صنوف حل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان در محل فرمانداری سمنان ساماندهی صنوف مزاحم را از مطالبات سمنانی ها عنوان کرد و افزود: رفع این مشکل نیازمند انتقال و استقرار برخی از صنوف است.

وی با تاکید به اینکه با برنامه ریزی و هماهنگی میان دستگاه ها رفع این مشکل در دست پیگیری است، ادامه داد: با حل این مطالبه افزایش نظم شهری، بهبود خدمات رسانی و ارتقا فعالیت واحدهای صنفی و کاهش مشکلات شهری سمنان رخ می دهد.

فرماندار سمنان اجرای پروژه های مرتبط با ساماندهی صنوف را در چارچوب هماهنگی میان دستگاه ها عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری اتاق اصناف، شهرداری و دستگاه ها در این رابطه ضروری است.

صمیمیان بر تداوم پیگری برای ساماندهی به مشکلات شهری در سمنان تاکید داشت و افزود: گره گشایی این معضلات تنها با همراهی و تعامل مجموعه های مرتبط رخ می دهد.

وی به موضوع پارک موزه نیز اشاره کرد و تصریح کرد: بخشی از موضوعات مرتبط با اراضی این پروژه تعیین تکلیف شده و روند اجرای آن ادامه دار است.

کد مطلب 6822056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها