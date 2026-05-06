احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری میدان هفده شهریور به نام میدان امام خامنه ای(ره) اظهار کرد:این میدان بهعنوان میدان اصلی، مرکزی و پرترددترین نقطه شهر، از زمان شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز محل اجتماعات و حضور مردم بوده و اکنون با نصب تابلوهای جدید در معابر و ورودیهای میدان، نامگذاری آن به شکل رسمی اجرایی شد.
وی افزود:به پیشنهاد شهرداری گلپایگان و با مصوبه شورای اسلامی شهر و تأیید هیئت تطبیق، میدان هفده شهریور گلپایگان به نام قائد شهید امت امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) تغییر نام یافت.
وی ضمن قدردانی از همراهی و استقبال شهروندان از این تصمیم گفت: تغییر نام میدان هفده شهریور به نام امام خامنهای(ره)، ادای احترام و پاسداشت جایگاه ارزشمند ایشان در دل مردم شهرمان است.
شهردار گلپایگان نیز در این خصوص با تأکید بر اهمیت هویتبخشی به فضاهای شهری اظهار کرد: نامگذاری میادین و معابر شهری تنها یک تغییر ظاهری نیست، بلکه بازتابی از باورها، ارزشها و تاریخ پرافتخار مردم ماست.
وی ادامه داد،میدان امام خامنه ای(ره) بهعنوان قلب تپنده شهر، نمادی از همبستگی، دینداری و ارادت مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود. شهرداری نیز با تمام توان در راستای زیباسازی، ساماندهی و ارتقای این میدان تلاش خواهد کرد تا شأن این نامگذاری بهخوبی حفظ شود.
سید محمد حسن علوی رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان نیز تصریح کرد: با تصویب شورا و طی فرایند قانونی، این نامگذاری انجام شد تا پیام وحدت، مردمداری و ولایتمداری در قلب مرکز شهر بیش از پیش نمایان باشد.
وی افزود:این تصمیم در راستای تقویت هویت فرهنگی و انقلابی شهر و با در نظر گرفتن خواست عمومی شهروندان اتخاذ شد. امیدواریم این اقدام بتواند نسلهای آینده را بیش از پیش با ارزشهای والای انقلاب و مسیر روشن ولایت آشنا سازد و زمینهساز تقویت روحیه همدلی و انسجام در میان مردم باشد.
