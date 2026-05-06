۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

میدان هفده شهریور گلپایگان به نام امام خامنه‌ای(ره) مزین شد

اصفهان -شهردار گلپایگان گفت: میدان هفده شهریور گلپایگان به نام امام خامنه‌ای(ره) مزین شد.

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری میدان هفده شهریور به نام میدان امام خامنه ای(ره) اظهار کرد:این میدان به‌عنوان میدان اصلی، مرکزی و پرترددترین نقطه شهر، از زمان شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز محل اجتماعات و حضور مردم بوده و اکنون با نصب تابلوهای جدید در معابر و ورودی‌های میدان، نام‌گذاری آن به شکل رسمی اجرایی شد.

وی افزود:به پیشنهاد شهرداری گلپایگان و با مصوبه شورای اسلامی شهر و تأیید هیئت تطبیق، میدان هفده شهریور گلپایگان به نام قائد شهید امت امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) تغییر نام یافت.

وی ضمن قدردانی از همراهی و استقبال شهروندان از این تصمیم گفت: تغییر نام میدان هفده شهریور به نام امام خامنه‌ای(ره)، ادای احترام و پاسداشت جایگاه ارزشمند ایشان در دل مردم شهرمان است.

شهردار گلپایگان نیز در این خصوص با تأکید بر اهمیت هویت‌بخشی به فضاهای شهری اظهار کرد: نام‌گذاری میادین و معابر شهری تنها یک تغییر ظاهری نیست، بلکه بازتابی از باورها، ارزش‌ها و تاریخ پرافتخار مردم ماست.

وی ادامه داد،میدان امام خامنه ای(ره) به‌عنوان قلب تپنده شهر، نمادی از همبستگی، دینداری و ارادت مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. شهرداری نیز با تمام توان در راستای زیباسازی، ساماندهی و ارتقای این میدان تلاش خواهد کرد تا شأن این نام‌گذاری به‌خوبی حفظ شود.

سید محمد حسن علوی رئیس شورای اسلامی شهر گلپایگان نیز تصریح کرد: با تصویب شورا و طی فرایند قانونی، این نام‌گذاری انجام شد تا پیام وحدت، مردم‌داری و ولایتمداری در قلب مرکز شهر بیش از پیش نمایان باشد.

وی افزود:این تصمیم در راستای تقویت هویت فرهنگی و انقلابی شهر و با در نظر گرفتن خواست عمومی شهروندان اتخاذ شد. امیدواریم این اقدام بتواند نسل‌های آینده را بیش از پیش با ارزش‌های والای انقلاب و مسیر روشن ولایت آشنا سازد و زمینه‌ساز تقویت روحیه همدلی و انسجام در میان مردم باشد.

کد مطلب 6822102

