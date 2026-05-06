به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: از افزایش قیمتها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمتهای مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانهای است که مردم میدانند، اما گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست. از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضائیه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم میزند، برخورد جدی شود.
