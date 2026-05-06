۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

پزشکیان: گران‌فروشی قابل‌ تحمل نیست؛ دستور برخورد جدی داده‌ام

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه گران‌فروشی و احتکار قابل‌تحمل نیست، گفت: از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضائیه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می‌زند، برخورد جدی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: از افزایش قیمت‌ها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمت‌های مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانه‌ای است که مردم می‌دانند، اما گران‌فروشی و احتکار قابل تحمل نیست. از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضائیه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم می‌زند، برخورد جدی شود.

زهرا علیدادی

