به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مطیعی ظهر امروز چهارشنبه در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز با بیان اینکه مردم ایران در شرایط اخیر نقش بی بدیلی داشته اند، بیان کرد: در جنگ تحمیلی اول، ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم درگیر بودند و چند استان پررنگ این جنگ را لمس می کردند که نوع حضور مردم را شاهد بودیم؛ اما در جنگ تحمیلی سوم نه تنها ایرانی ها بلکه مردم کشورهای دیگر هم پای کار این کشور اسلامی بودند به گونه ای که زنان و کودکان، پیر و جوان و ... همگی در خط مقدم حاضر شده و عرصه های بی بدیلی در تاریخ رقم زدند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: مسئولین نیز به خوبی پای کار بودند که سبب شد شرایط پایداری در بازار رقم بخورد.

وی به تشکیل قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب اشاره و عنوان کرد: در تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون توزیع و تقسیم آب شهری،اداره تاسیسات، جمع آوری و دفع فاضلاب در محدوده شهرها بر عهده شرکت های آبفا یا دستگاه های مناسب دیگر و تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه موضوعات نظارتی، سیاست گذاری، رصد و پایش اجرا در مناطق بر عهده شورا و شهرداری قرار داده شده تصریح کرد: امیدوارم در یک الی دو ماه باقیمانده از عمر این شورای ششم بتوانیم ریل گذاری صحیحی در تعامل این دو مجموعه داشته باشیم تا در آینده بر این اساس، نظارت درستی صورت گیرد.

مطیعی افزود: همچنین این موضوع را با سایر دستگاه ها و مجموعه ها در دستور کار قرار خواهیم داد تا رسالت را به درستی انجام دهیم.