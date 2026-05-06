رونمایی از ۲ رقم تازه گندم در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه در آیین معرفی دو رقم جدید بذر گندم، ظرفیتهای کشاورزی این استان را کمنظیر توصیف کرد و بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در این بخش تأکید کرد.
منوچهر حبیبی با بیان اینکه کشاورزی به شیوههای گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی نیست، اظهار کرد: زمانی که فعالیتی سودآور نباشد، طبیعی است که کشاورزان انگیزه کمتری برای ادامه آن داشته باشند، بنابراین باید مسیر کشاورزی استان به سمت هوشمندسازی و مکانیزاسیون هدایت شود.
وی اصلاح بذر و استفاده از ارقام جدید را از مهمترین عوامل پیشرفت در این حوزه دانست و افزود: مجموعههای تحقیقاتی استان در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشتهاند و اقدامات آنها فراتر از سطح استانی، در کشور نیز اثرگذار بوده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به معرفی ارقام «شاهو» و «نیلا» گفت: این بذرهای جدید به چرخه تولید کشور اضافه شده و در اختیار کشاورزان قرار میگیرند که استفاده از آنها میتواند هم کیفیت محصول و هم میزان برداشت را افزایش دهد.
وی همچنین نامگذاری این ارقام را همسو با هویت بومی و طبیعی استان دانست و عنوان کرد: انتخاب چنین نامهایی علاوه بر توسعه کشاورزی، به معرفی ظرفیتهای فرهنگی و جغرافیایی کرمانشاه نیز کمک میکند.
حبیبی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش استفاده از بذرهای اصلاحشده در کشتهای مختلف افزود: استمرار این روند میتواند زمینهساز افزایش کیفیت گندم، تنوع ارقام و در نهایت نزدیک شدن به خودکفایی در تولید این محصول راهبردی باشد.
وی در پایان از تلاش محققان و فعالان حوزه کشاورزی استان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات ارزشمند در مسیر توسعه کشاورزی استان ماندگار خواهد بود.
