به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری صومعه روز سه‌شنبه افزود: هدف ما ترغیب کشاورزان به استفاده از بذر اصلاح‌شده است، چرا که این موضوع نه‌تنها به بهبود کیفیت گندم کمک می‌کند، بلکه در سیاست‌های حمایتی دولت نیز نقش کلیدی دارد.

وی تصریح کرد: با اجرای نظام قیمت‌گذاری براساس کیفیت محصول، کشاورزانی که گندم باکیفیت‌تری تولید می‌کنند، به‌صورت عادلانه از مزایای اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند شد.

نادری با اشاره به اینکه بذر گواهی‌شده حاصل تلاش و پژوهش‌های علمی در مراکز تحقیقاتی کشور است، اظهار داشت: این بذرها از نظر خلوص ژنتیکی، سلامت فیزیولوژیکی و مقاومت به بیماری‌ها در سطح بالایی قرار دارند و به همین دلیل می‌توانند تولید پایدار و اقتصادی را تضمین کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی که تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آب بر عملکرد مزارع اثرگذار است، استفاده از بذر اصلاح‌شده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و کشاورزان باید از مزایای این فناوری نوین در جهت افزایش بهره‌وری بهره ببرند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای جدید وزارت جهادکشاورزی، ایجاد انگیزه در بین گندمکاران از طریق قیمت‌گذاری تفکیکی است تا کسانی که به سمت تولید گندم با کیفیت بالاتر حرکت می‌کنند، در زمان خرید تضمینی از امتیاز ویژه قیمتی بهره‌مند شوند.

نادری گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان پهنه و شرکت‌های تولیدکننده بذر، برنامه گسترده‌ای را برای تأمین، توزیع و آموزش نحوه استفاده از بذرهای گواهی‌شده در دست اجرا دارد تا کشاورزان بتوانند در مسیر کشاورزی دانش‌بنیان و اقتصادی گام‌های مؤثرتری بردارند.

وی ادامه داد: بذور اصلاح‌شده و دارای لیبل رسمی، معمولاً از ارقام جدید و به‌نژاد شده‌ای هستند که از نظر ویژگی‌های کیفی همچون میزان مناسب گلوتن، درصد مطلوب پروتئین و وزن هزار دانه بالا، در سطحی برتر نسبت به بذور معمولی قرار دارند. این شاخص‌ها از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده کیفیت گندم محسوب می‌شوند و نقش مستقیمی در بهبود عملکرد نانوایی و ارزش تغذیه‌ای محصول دارند.

نادری افزود: همچنین، بذور اصلاح‌شده و گواهی‌شده به‌دلیل پاک بودن از بذر علف‌های هرز و سایر ناخالصی‌ها، موجب کاهش تراکم علف‌های هرز در مزرعه می‌شوند. این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های مربوط به مبارزه شیمیایی و عملیات سمپاشی، به سالم‌تر شدن محصول و افزایش کیفیت نهایی گندم تولیدی منجر می‌گردد. در واقع، استفاده از بذر گواهی‌شده یکی از گام‌های کلیدی در تولید گندم کیفی و اقتصادی است.