به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به چین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: با جناب آقای وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیداری سازنده در پکن داشتم. دو طرف بار دیگر بر حق ایران برای اعمال حاکمیت و کرامت ملی تأکید کردند.

وی افزود: طرف ایرانی از پیشنهاد چهاربندی چین برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد. ایران به چین اعتماد دارد و امیدوار است این کشور همچنان نقش فعال خود را در پیشبرد صلح و پایان دادن به درگیری ایفا کند و نیز از شکل‌گیری چارچوبی جدید برای دوران پس از جنگ در منطقه که بتواند میان توسعه و امنیت توازن برقرار کند، حمایت نماید.