۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

عراقچی: از پیشنهاد چین برای تقویت صلح و ثبات در منطقه قدردانی می‌کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: از پیشنهاد چین برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در منطقه قدردانی می‌کنیم. ایران به چین اعتماد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به چین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: با جناب آقای وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیداری سازنده در پکن داشتم. دو طرف بار دیگر بر حق ایران برای اعمال حاکمیت و کرامت ملی تأکید کردند.

وی افزود: طرف ایرانی از پیشنهاد چهاربندی چین برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد. ایران به چین اعتماد دارد و امیدوار است این کشور همچنان نقش فعال خود را در پیشبرد صلح و پایان دادن به درگیری ایفا کند و نیز از شکل‌گیری چارچوبی جدید برای دوران پس از جنگ در منطقه که بتواند میان توسعه و امنیت توازن برقرار کند، حمایت نماید.

