به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم الیگودرز ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: حضور مردم در خیابانها طبق گفته سردار موسوی؛ سوخت موشکهای نقطهزن است و این حضور مردمی در کنار رزم رزمندگان میدان، آمریکا و اسرائیل را از کرده خود پشیمان کرده است و راه فرار ندارد.
دشمن باید بداند همه مسئولین و مردم پشت سر رهبری حرکت میکنند
وی ادامه داد: روز گذشته، دشمن با چهرهای فریبکارانه به سمت تنگه هرمز حرکت کرد؛ ولی با برخورد قدرتمند رزمندگان ما مواجه شد و مجبور شدند منطقه را مفتضحانه ترک کنند.
استاندار لرستان، تأکید کرد: دشمن علیرغم شعارهای توخالی به هیچکدام از اهدافش نرسیده، آنها بنا داشتند با ترور رهبران، تجزیه و واردکردن تروریستها از راه مرز و... کشور را در سه روز شکست دهند؛ اما بر اساس وعده الهی که پیروزی و نصرت برای مردم است، موفق نشدند و انشاءالله در آینده نزدیک در این میدان پیروزی نهایی را جشن میگیریم.
شاهرخی با بیان اینکه دشمن ما، دشمن خبیث و حیلهگری است، گفت: دشمن بر خلاف پیروزیهایی که اعلام میکند و البته کسی هم ادعاهایش را نمیپذیرد، هر روز تلاش دارد با یک دروغ وارد شود و اکنون نیز آهنگ اختلاف بین مسئولین، سران سه قوه، سیاسیون و... را به جریان انداخته است.
وی افزود: اما دشمن باید بداند همه مسئولین و مردم ما پشت سر رهبری حرکت میکنند و جنگ تا زمانی که دشمن متجاوز از کرده خودش پشیمان نشود و غرامت پرداخت نکند، ادامه خواهد یافت.
با نظارت جدی بازار با اخلالگران اقتصادی مبارزه میشود
استاندار لرستان، ادامه داد: مسیر حرکت مردم بر اساس منویات و پیام رهبری است و این بصیرت و دانایی یعنی گوش سپردن به فرامین رهبری را نزد همه مردم سراغ داریم و مطمئن هستیم، مردم ما حیلههای دشمن را نخواهند پذیرفت.
شاهرخی، گفت: دشمن ۴۷ سال است که سفره و معیشت مردم را هدف قرار داده و مردم ما بهخوبی به این امر واقفاند و همانطور که تنگه هرمز را ترک کرد، در محاصره و فشار اقتصادی هم شکست میخورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خودش را خادم مردم میداند، افزود: دولت به دنبال کنترل قیمتها است، برخی گرانیها ناشی از جنگ، کمبود مواد اولیه، هزینههای تولید و نقشههای دشمن است که مردم هم این شرایط را درک میکنند، اما ملت ایران گرانفروشی و کمفروشی و احتکار را نمیپذیرد.
استاندار لرستان، ادامه داد: در این راستا با نظارت جدی بازار با اخلالگران اقتصادی مبارزه میشود و همانگونه که مردم به طور مستمر در خیابان هستند، دولت هم برای تأمین نیازمندیهای مردم پایکار است، کالای اساسی در انبارها موجود است و به بازار تزریق میشود و با گرانفروشی برخورد میشود.
نظر شما