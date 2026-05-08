به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسویفرد در نماز جمعه اهواز با اشاره به تلاش دشمن برای باز کردن تنگه هرمز و شکست مفتضحانه در این پروژه، بر آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخهای کوبنده و پشیمانکننده تاکید کرد.
وی تصریح کرد: در این جنگ نابرابر و با وجود تمامی امکانات و تجهیزات دشمن، آمریکاییها بازنده این میدان هستند. همانگونه که دیدید، مردم ایران اسلامی در ۱۰ روز ابتدایی، شاخ آمریکا را شکستند.
حجت الاسلام والمسلمین موسویفرد افزود: دشمن که نام عملیات خود را «غرش شیر» نهاده بود، اکنون به لاشخوری تبدیل شده و تلاش میکند از این تلهای که خود گرفتار آن شده، نجات یابد و به دنبال خلق پیروزیهای نمایشی برای شستن ننگ شکست در برابر ایران است.
امام جمعه اهواز با اشاره به اینکه دشمن آخرین برگ برنده خود را در همین دو و سه روز اخیر رو کرد، بیان کرد: رزمندگان اسلام با آمادگی خود چنان درس پشیمانکنندهای به آنها دادند که شناورهایشان فراری شده و عقبنشینی کردند.
وی افزود: آنچه در تنگه هرمز در دو سه شب گذشته رخ داد، گوشهای از قدرت ایران اسلامی را نشان داد که این اقتدار دریایی در کنار قدرت موشکی و پهپادی بهزودی معادلات را به نفع ایران تغییر خواهد داد و دشمن را برای همیشه پشیمان خواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به حضور زن و مرد پرچم بهدست ایران اسلامی و به ویژه مردم خوزستان در میدان، گفت: دشمن بداند که تنها یک قوم از استان خوزستان میتواند پوزه آمریکا را به خاک بمالد.
وی هشدار داد: هرگونه تحرک دشمن آمریکایی با پاسخی غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد شد که تاثیر آن در اقتصادشان نمایان خواهد بود.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد از حضور مردم در کنار رزمندگان و سربازان قدردانی کرد و گفت: دشمن به دنبال ایجاد شکاف در این اتحاد و همبستگی است؛ لذا باید هوشیار بود. در ایران تنها یک کلام وجود دارد و آن کلام رهبری است و همه ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ورود جدی دولت در مسئله معیشت مردم را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: امروز مطالبه جدی مردم از دولت، نظارت بر قیمتها و گرانیهای موجود در بازار است. نباید به محتکران و تروریستهای اقتصادی اجازه چنین کاری داده شود و باید با آنها برخورد قاطع صورت گیرد.
موسویفرد تاکید کرد: باید در بحث معیشت مردم نظارت شود تا دشمن از این طریق نتواند ورود کند.
امام جمعه اهواز ضمن تبریک هفته هلال احمر، از اقدامات اعضای این جمعیت تقدیر کرد و گفت: این افراد جان خود را در طبق اخلاص قرار میدهند تا به مردم آسیبی وارد نشود.
