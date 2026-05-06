حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: آئین استقبال،تشییع و خاکسپاری شهید والامقام جنگ رمضان مهندس شهید محمد حسن تمیمی در برازجان برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: آئین ️استقبال روز پنجشنبه ۱۷ اریبهشت ماه ساعت ۲۲ در میدان حافظ برازجان و مراسم تشییع در روز جمعه ساعت ۹ صبح از ابتدای بلوار رحمت تا گلزار شهدای بهشت سجاد ع برازجان برگزار خواهد شد.



و️ی گفت: همچنین مراسم ترحیم در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۶ الی ۱۸ در حسینیه اعظم برازجان برگزار خواهد شد.



