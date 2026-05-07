بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر از افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار در آسمان لرستان طی امروز پنجشنبه خبر داد و اظهار داشت: این شرایط تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی از احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها، افت کیفیت هوا، کاهش میدان دید افقی و... خبر داد.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره، استحکام سازهها، مستحکمسازی پوشش گلخانهها، در صورت رخداد گردوغبار عدم انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ماسک و... تأکید کرد.
نظر شما