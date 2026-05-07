۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

نفوذ گردوغبار در آسمان لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار در آسمان این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش سرعت وزش باد و نفوذ گردوغبار در آسمان لرستان طی امروز پنج‌شنبه خبر داد و اظهار داشت: این شرایط تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی از احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهن‌سال، امکان صدمه به پوشش گلخانه‌ها، افت کیفیت هوا، کاهش میدان دید افقی و... خبر داد.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم عدم توقف در اطراف درختان و دیوارهای فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره، استحکام سازه‌ها، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، در صورت رخداد گردوغبار عدم انجام هر گونه فعالیت ورزشی در فضای باز، استفاده از ماسک و... تأکید کرد.

