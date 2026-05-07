به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان امروز به صورت سرزده از جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح شهر بندرعباس بازدید کرد.

دادستان مرکز استان هرمزگان در جریان این بازدیدها ضمن نظارت بر نحوه عرضه سوخت در این جایگاه‌ها، دستورات ویژه‌ای را به منظور تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و جلوگیری از ازدحام و تشکیل صف‌های طولانی انتظار در این جایگاه‌ها صادر کرد.

اکبری هدف از صدور این دستورات قضایی را احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون برشمرد و تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید مستمراً نسبت به تزریق سوخت کافی، تعمیر همه نازل‌ها و اطمینان از نصب دستگاه‌های اندازه گیری در تمامی جایگاه‌ها اقدام کند.

وی افزود: بر این اساس طرح ویژه‌ای نیز برای نظارت بر فعال بودن تمام نازل‌های سوخت و حضور تمامی کارگران و متصدیان پمپ بنزین‌ها در محل کارشان طبق دستورالعمل و ضوابط قانونی اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مدیران و بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان هم مکلف هستند به صورت مستمر با نظارت میدانی و حضور در جایگاه‌های مختلف، ضمن شناسایی جایگاه‌های مسئله‌دار، پُر ترافیک و پُرازدحام، به سرعت برای رفع مشکلات آنها چاره اندیشی کنند.

دادستان مرکز استان هرمزگان خاطر نشان کرد: شرکت فرآورده‌های نفتی استان هرمزگان مکلف است به منظور صحت سنجی و ارزیابی و نظارت مضاعف جهت شفاف سازی در مصرف سوخت از طریق کنترل میترهای موجود در جایگاه‌ها اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: ایجاد وقفه در ارائه خدمت به مردم به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و مطمئناً هرگونه قصور یا ترک فعل در این خصوص تبعات قانونی به همراه خواهد داشت.