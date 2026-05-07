۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

مددی: چرخه تولید و اشتغال کارگران در البرز امن است

کرج-دادستان مرکز استان البرز با تأکید بر حمایت از تولید و اشتغال،گفت: دستگاه قضایی به‌صورت میدانی و مستمر مشکلات واحدهای صنعتی آسیب‌دیده را پیگیری کرده و چرخه تولید و اشتغال کارگران امن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در جریان بازدید از جمعی از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در رویدادهای اخیر استان، گفت: حمایت از تولید، تثبیت اشتغال و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ مانع غیرقانونی در مسیر تولید تحمل نخواهد شد.

مددی افزود: در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت فعالیت، خسارات وارد شده، موانع پیشِ‌رو و مطالبات تولیدکنندگان هفت واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش جامعی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی تهیه شد.

او با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رویکرد مسئله‌محور و حضور میدانی، تصریح کرد: دادگستری البرز خود را موظف می‌داند در کنار واحدهای تولیدی بماند، مشکلات را از نزدیک شناسایی کند، روند بازسازی را سرعت ببخشد و نگذارد تولید در این استان متوقف شود.

دادستان البرز خاطرنشان کرد: پیگیری ویژه مطالبات واحدهای آسیب‌دیده تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد و همه درخواست‌های قانونی تولیدکنندگان در کارگروه‌های تخصصی رصد و دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق کارگران و سرمایه‌گذاران گفت: خط قرمز ما توقف تولید و به خطر افتادن اشتغال کارگران است؛ بنابراین هرگونه قصور یا مانع‌تراشی در این مسیر با واکنش قاطع دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، مسئولان از یک واحد بزرگ تولید نان صنعتی در شهرک صنعتی بهارستان کرج دیدن کردند. در این بازدید ظرفیت تولید، روند تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع این واحد بررسی شد. مددی ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان در حوزه کالاهای اساسی، بر حمایت ویژه از این بخش تأکید کرد و ادامه فعالیت پایدار آن را برای تأمین نیاز مردم و حفظ آرامش بازار ضروری دانست.

