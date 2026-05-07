آمادگی لاوروف برای کمک به بازگرداندن روند جنگ به مسیر دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور امروز پنج شنبه در تماس تلفنی با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، تحولات خاورمیانه را با تمرکز بر اوضاع منطقه خلیج فارس بررسی کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که دو طرف «اوضاع کنونی خاورمیانه را با تمرکز بر وضعیت خلیج فارس» مورد بحث قرار دادند و بر «اهمیت جلوگیری از بازگشت چرخه خشونت و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه» تاکید کردند.

این بیانیه افزود که لاوروف بر «آمادگی روسیه برای کمک به بازگرداندن وضعیت جنگ در ایران به مسیر سیاسی و دیپلماتیک» تاکید کرد.

دوشنبه شنبه گذشته نیز سرگی لاوروف به صورت تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در خصوص تحولات اوضاع در منطقه خاورمیانه بحث و تبادل نظر کرد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دو طرف وضعیت کنونی خاورمیانه را که ناشی از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران است، مورد بحث قرار دادند.

از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور سه‌شنبه با لاوروف تماس تلفنی برقرار کرده است. طی هفته های اخیر تحرکات دیپلماتیک از سوی کشورهای بزرگ منطقه‌ای و جهانی، به منظور دستیابی به توقف جنگ در ایران و منطقه تشدید شده است.