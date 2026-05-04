به گزارش خبرگزاری مهر به گزارش اسپوتنیک، دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که اتحادیه اروپا درخواست‌های این کشور را برای گفت‌وگوهای امنیتی نادیده گرفته است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی گفت که پیشنهادهای مسکو، از جمله برای انجام مذاکرات جدی در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا، هنوز با «درک متقابل» مواجه نشده است.

در همین راستا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پیش‌تر با انتقاد از عملکرد این سازمان تأکید کرده بود که اصول اساسی این سازمان به‌طور آشکار نقض شده و از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

در ادامه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بار دیگر بر لزوم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین تأکید کرده و گفته است که مسکو طرح‌هایی برای ایجاد ساختار جدید و عادلانه در امنیت اروپا ارائه کرده است.