۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۲۶

دیپلمات روس: اروپا درخواست‌های امنیتی مسکو را نادیده می‌گیرد

یک مقام روسی اعلام کرد: اتحادیه اروپا به درخواست‌های مسکو برای گفت‌وگوی امنیتی پاسخ نداده و این موضوع به تداوم اختلافات میان طرفین دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به گزارش اسپوتنیک، دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که اتحادیه اروپا درخواست‌های این کشور را برای گفت‌وگوهای امنیتی نادیده گرفته است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی گفت که پیشنهادهای مسکو، از جمله برای انجام مذاکرات جدی در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا، هنوز با «درک متقابل» مواجه نشده است.

در همین راستا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پیش‌تر با انتقاد از عملکرد این سازمان تأکید کرده بود که اصول اساسی این سازمان به‌طور آشکار نقض شده و از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

در ادامه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بار دیگر بر لزوم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین تأکید کرده و گفته است که مسکو طرح‌هایی برای ایجاد ساختار جدید و عادلانه در امنیت اروپا ارائه کرده است.

    • ولادیمیر بعضی از اروپایی‌ها منجمله اسپانیا💔 IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      با آنها کنار بیایید 💔دیگه لزومی هم به ناتو‌نیست 💔💔گرگ سیاه و سفید میروند روزیشان رابا کار و‌ نان حلال در میاورند💔💔💔💔💔

