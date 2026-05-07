به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی در اولین روز برگزاری گردهمایی تخصصی کارکنان روابط عمومی و بازاریابی بانک مسکن، از طرح جوایز چهل و ششمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک رونمایی شد.

نقش‌آفرینی بانک مسکن در توسعه پایدار و ترویج عدالت اجتماعی در مناطق محروم

بانک مسکن به عنوان بزرگ‌ترین بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن همزمان با ارائه تمامی خدمات بانکی در حوزه‌های گوناگون و حرکت در مسیر خدمت‌رسانی شایسته و مطلوب به آحاد مردم، در بخش جذب منابع قرض‌الحسنه و هدایت این منابع به سمت تقویت عدالت اجتماعی گام‌های مؤثری برداشته است.

یکی از ویژگی‌های بارز و ارزشمند این بانک در مدیریت منابع قرض‌الحسنه این است که این منابع را صرف امور خیرخواهانه همچون ساخت مدارس، جاده‌ها و راه‌ها، کمک به آزادی زندانیان، کمک‌هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی، ازدواج و ساخت خانه برای محرومان می‌کند.

به گفته مسئولان بانک مسکن این بانک در سال گذشته ضمن پیوستن به پویش «بساز مدرسه»، تاکنون از محل منابع حساب‌های قرض‌الحسنه در ساخت 29 مدرسه در کشور مشارکت کرده است. همچنین در حوزه سلامت به عنوان یکی از محوری‌ترین حوزه‌های نیازمند حمایت مالی نیز اقدامات شاخصی ازجمله خرید دو دستگاه شناسایی و درمان سلول‌های بدخیم در کودکان سرطانی به ارزش 100 میلیارد ریال برای مرکز تحقیقات سلول و بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران را انجام داده است.

کمک به تحقق عدالت اجتماعی ازجمله تأمین اعتبار طرح آبرسانی به یکی از روستاهای زنجان از محل مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و همچنین کمک به تکمیل ورزشگاه در سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات بانک برای مدیریت منابع حساب‌های قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر بوده است.

این مجموعه اقدامات، گواهی روشن بر نقش‌آفرینی بانک مسکن در توسعه پایدار و ترویج عدالت اجتماعی در مناطق محروم کشور دارد؛ آن هم با تکیه بر منابع ارزشمند قرض‌الحسنه که بازوی توانمندی برای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی به شمار می‌روند.



چهل و ششمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه با رویکردی فراتر از مسئولیت اجتماعی

امسال نیز بانک مسکن بازهم با رویکردی فراتر از مسئولیت اجتماعی در راستای تحقق عدالت اجتماعی فرآیند اجرای چهل و ششمین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه خود را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند.

در این دوره از قرعه‌کشی جوایز نفیسی شامل ۶۰۰ کمک‌هزینه خرید یا نوسازی واحد مسکونی (هر کدام به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) و ۳۰۰ کمک‌هزینه خرید وسایل نقلیه دوستدار محیط‌زیست ازجمله موتورسیکلت برقی و دوچرخه (هر کدام به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال) لحاظ شده است. اهدای ۳۰۰ کمک‌هزینه خرید لوازم‌خانگی ایرانی و صنایع‌دستی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال، ۱۲ هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی و صدها هزار فقره جایزه نقدی دیگر، بخش دیگری از هدایای بانک مسکن به مشتریان خیراندیش خواهد بود.سپرده‌گذاران حساب‌های قرض‌الحسنه بانک مسکن تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا با افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خود به حداقل یک‌میلیون ریال، در این رویداد بزرگ شرکت کنند.

شرط لازم برای حضور در قرعه‌کشی، حفظ حداقل موجودی (۱۰۰ هزار تومان) برای مدت ۹۰ روز متوالی و همچنین در روز قرعه‌کشی است.نکته حائز اهمیت در این دوره، سیستم امتیازدهی است، به‌طوری‌که به ازای هر یک‌میلیون ریال موجودی در هر روز، یک امتیاز به صاحب حساب تعلق می‌گیرد که شانس برنده شدن را افزایش می‌دهد.

به‌طور حتم تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه، زمینه‌ساز تحکیم همبستگی اجتماعی را در پی خواهد داشت و بانک مسکن نیز با تکیه بر ماهیت مردمی منابع قرض‌الحسنه و با تمرکز بر مأموریت‌های اجتماعی، می‌کوشد همچون سال‌های گذشته در راستای ارتقای عدالت اجتماعی در مسیر انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود مؤثر باشد. بنابراین از عموم هموطنان دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در این طرح، علاوه بر بهره‌مندی از اجر معنوی، شانس خود را برای دریافت جوایز ارزنده بانک مسکن امتحان کنند.