به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سهمیه یک هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ویژه زندانیان زن و زندانیان نیازمند را به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
بر اساس الزامات مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در حوزههای مختلف حمایتی کرد.
مطابق این ابلاغ و با استناد به قوانین مرتبط از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانشبنیان و برنامه هفتم پیشرفت، شبکه بانکی موظف است حداقل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کند.
این تسهیلات در بخشهایی همچون ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید و ساخت مسکن و همچنین حمایت از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد اختصاص خواهد یافت.
بر این اساس، یک همت تسهیلات قرضالحسنه به منظور پرداخت کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن به ازای هر بانک معادل مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
