به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پورمحمدی در سفر یک‌روزه به لرستان و بازدید برخی طرح‌ها با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌ها، خسارات وارده به زیرساخت‌ها و واحدهای اقتصادی ناشی از هجوم دشمن، اظهار داشت: موضوع بازسازی باید با سرعتی مضاعف به یک «نوسازی» فراگیر تبدیل شود.

روند ساخت «معشوره» با رفع موانع شتاب می‌گیرد

وی ادامه داد: در این راستا طی جلساتی با استاندار و مسئولان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، اولویت‌های کاری تعیین و هماهنگی‌های لازم برای پشتیبانی بودجه‌ای و مالی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت‌گرفته است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تشریح جزئیات پروژه‌های حوزه آب، گفت: سد «مخمل کوه» باهدف تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی منطقه از پروژه‌های حیاتی است که مباحث فنی و مالی آن برای تسریع در اجرا بررسی شد همچنین سد «معشوره» به‌عنوان پیشران توسعه استان در دستور کار قرار دارد تا روند احداث آن با رفع موانع شتاب بگیرد.

تسریع در احداث جاده خرم‌آباد - پلدختر

پورمحمدی در حوزه راه‌سازی نیز به اهمیت استراتژیک محور خرم‌آباد - پلدختر اشاره کرد و افزود: این جاده علاوه بر اتصال مرکز استان به پلدختر بخشی از کریدور ملی برای اتصال مرکز کشور به جنوب غرب است؛ بنابراین باوجود هزینه‌های بالای ناشی از توپوگرافی کوهستانی و سنگی منطقه و احداث تونل‌های بزرگی همچون کبیر کوه، دولت مصمم است قطعات باقی‌مانده را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برساند.

وی بخش دیگری از برنامه‌های این سفر را تمرکز بر پروژه‌های فرهنگی و میراث ملی برشمرد و اظهار داشت: قلعه فلک‌الافلاک و دره خرم‌آباد با قدمت سکونت بیش از ۶۰ هزار سال ظرفیتی جهانی دارند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقدمات احداث پادگان جدید برای سپاه فراهم شده تا با تخلیه کامل حریم قلعه مسیر ثبت جهانی این اثر و رونق گردشگری بین‌المللی در لرستان هموار شود.

وضعیت مطلوب ذخایر کالا و ارائه خدمات دولتی در لرستان

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با ابراز خرسندی از وضعیت مطلوب ذخایر کالا و ارائه خدمات دولتی در استان، تصریح کرد: خوشبختانه باوجود شرایط جنگی هیچ خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشده و پرداخت‌های بودجه‌ای استان قبل از پایان سال بانظم و انضباط کامل انجام شده که این موضوع نشان‌دهنده پایداری اقتصادی و مدیریتی در منطقه است.

پورمحمدی، بیان کرد: این سفر کاملاً جنبه عملیاتی و کارشناسی داشته و بازدیدهای میدانی از پروژه‌های پلدختر، جاده‌های مواصلاتی و پروژه‌های سدسازی، مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی برای تخصیص منابع خواهد بود.

وی با اشاره به اهداف این سفر کارشناسی، بیان داشت: این مأموریت از سوی دولت باهدف قدردانی از مردم شریف و رزمندگان سلحشور استان و همچنین بررسی میدانی روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی انجام شده است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مدیریت هوشمندانه توزیع کالا و خدمات در دوران سخت جنگ ۴۰ روزه توسط مسئولان استانی به‌ویژه استاندار لرستان را ستودنی خواند.